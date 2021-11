Feyenoord heeft donderdag de achtste finales van de Conference League bereikt. Mede dankzij twee doelpunten van supersub Cyriel Dessers speelde een tiental van de ploeg van trainer Arne Slot met 2-2 gelijk tegen Slavia Praag, waardoor de Rotterdammers zeker zijn van groepswinst.

Volg nieuws over Feyenoord Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Feyenoord

Feyenoord kwam door blunders van doelman Ofir Marciano tot twee keer toe op achterstand in Praag. Dessers had na een half uur spelen nog wel voor de 1-1 gezorgd, maar na de rode kaart van Guus Til in de 36e minuut maakte Jan Kuchta de 2-1 voor de thuisploeg en leek Feyenoord met tien man te gaan verliezen.

In de extra tijd werd het dankzij Dessers alsnog gelijk in Praag. De spits kopte op aangeven van Lutsharel Geertruida fraai binnen, waarmee hij zijn zevende doelpunt van het seizoen maakte. Dat deed de van KRC Genk gehuurde aanvaller allemaal als invaller.

Door het gelijkspel is Feyenoord zeker van groepswinst in de Conference League. Met nog één wedstrijd te gaan staat nummer twee Slavia Praag op vier punten van de Rotterdamse koploper, die door de nummer één-positie naar de achtste finales van het nieuwe Europese clubtoernooi gaat. De nummer twee speelt nog een play-offronde.

Het is voor het eerst sinds het seizoen 2014/2015 dat Feyenoord overwintert in Europa. Destijds overleefden de Rotterdammers de groepsfase van de Europa League, waarna AS Roma in de eerste knock-outronde over twee wedstrijden te sterk was.

Stand in groep E: 1. Feyenoord 5-11 (+4)

2. Slavia Praag 5-7 (+1)

3. Union Berlin 5-6 (-1)

4. Maccabi Haifa 5-4 (-4)

71 Dessers kopt Feyenoord naar gelijkspel en groepswinst: 2-2

Marciano blundert bij 1-0

Met Marciano voor de met corona besmette Justin Bijlow onder de lat kwam Feyenoord slecht uit de startblokken in de Eden Aréna in Praag. Slavia dicteerde vanaf de aftrap het spel en de ploeg van Slot had geen antwoord op het opportunistische spel van de regerend landskampioen van Tsjechië.

Feyenoord kwam echter door eigen toedoen na twaalf minuten spelen op achterstand. De nerveus keepende Marciano speelde de bal veel te zacht naar Tyrell Malacia, waardoor Alexander Bah kon onderscheppen en Peter Olayinka een niet te missen kans kreeg: 1-0.

Kort na de tegentreffer moest Feyenoord met het geblesseerd uitvallen van Bryan Linssen een nieuwe tegenvaller verwerken. De spits leek last van zijn oog te hebben, waardoor Dessers weer als invaller binnen de lijnen mocht komen.

99 Feyenoord komt door misverstand keeper Marciano op achterstand in Praag

Dessers weer belangrijk als supersub

Nog geen kwartier na zijn invalbeurt was Dessers met de 1-1 opnieuw goud waard voor Feyenoord. De spits draaide na een pass van Jens Toornstra fraai weg van zijn tegenstander en haalde met zijn linkerbeen doeltreffend uit.

Het juichen was Feyenoord echter alweer snel vergaan. Til kreeg vijf minuten na de gelijkmaker rood nadat hij bij een inworp van Slavia Praag hard doorgleed op Nicolae Stanciu, de aanvoerder van Slavia Praag.

De Finse scheidsrechter Mattias Gestranius gaf aanvankelijk geel, maar hij werd tot ergernis van Feyenoord overruled door de assistent-scheidsrechter en trok vervolgens rood. Daardoor moesten de Rotterdammers met tien man verder.

89 Supersub Dessers zet Feyenoord met fraaie goal naast Slavia Praag

Marciano gaat weer in de fout

Met een man minder was Feyenoord na de onderbreking veroordeeld tot het verdedigen van de 1-1 en was Slavia Praag de overheersende partij, zonder veel grote kansen te creëren. Doelman Marciano voorkwam na ruim een uur spelen wel de 2-1 door fraai te redden op de kopbal van Kuchta.

Vier minuten na de redding ging het echter alsnog mis met Feyenoord en met name opnieuw Marciano. De Israëliër kreeg geen controle over een afstandsschot van Tomas Holes, waarna Kuchta van dichtbij de winnende 2-1 kon maken.

Ondanks het numerieke ondertal lanceerde Feyenoord in de laatste minuten een slotoffensief en dat resulteerde in de derde minuut van de extra tijd in de 2-2 van Dessers. Geertruida legde de bal over de verdediging van Slavia Praag, waarna de spits met een bekeken kopbal de doelman van Slavia kansloos liet en de meegereisde supporters van Feyenoord weer in euforie achterliet.