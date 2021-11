Vitesse mag door een knap gelijkspel donderdag tegen Stade Rennais nog hopen op overwintering in de Conference League. De Arnhemse club knokte zich op bezoek bij de Franse club na een 3-1-achterstand naar een punt (3-3), terwijl Tottenham Hotspur met 2-1 onderuit ging tegen NS Mura.

Een hattrick van Gaëtan Laborde leek Vitesse de das om te doen. De Franse spits scoorde in de negende en 39e minuut, maar twee minuten voor rust deed Daan Huisman iets terug (2-1). In de 69e minuut maakte Laborde zijn derde, waarna Vitesse knap terugkwam. Thomas Buitink tekende een kwartier voor tijd voor de 3-2 en in de negentigste minuut schoot Loïs Openda Vitesse naar een gelijkspel.

Tottenham Hotspur beleefde ondertussen een pijnlijke avond in Slovenië. Tomi Horvath maakte in de elfde minuut de 1-0 voor Mura, waarna Tottenham na 32 minuten met tien man verder moest. Ryan Sessegnon pakte zijn tweede gele kaart.

Door een goal van Harry Kane in de 72e minuut leek de schade beperkt te blijven voor Tottenham, dat aantrad zonder Steven Bergwijn. In de vierde minuut van de extra tijd schoot Amadej Marosa Mura toch nog naar de overwinning.

Over twee weken wacht volgt een zinderende ontknoping op de slotdag van de groepsfase. Tottenham speelt dan thuis tegen Rennais, dat al door is naar de volgende ronde, en Vitesse neemt het in De GelreDome op tegen Mura. Zowel Vitesse als Tottenham heeft nu zeven punten. Ook het onderlinge resultaat is in evenwicht en dus kan doelsaldo de doorslag geven. Dat is nu in het voordeel van Tottenham (+3 om +1).

Rennais is met elf punten zelfs al zeker van de eerste plaats in de groep, waardoor de Fransen doorgaan naar de achtste finales. Als Vitesse als tweede eindigt, wacht na de winterstop een tussenronde. Het kan de eerste keer worden dan de Arnhemse club overwintert in Europa.

Stand groep G Conference League 1. Stade Rennais 5-11 (+3)

2. Tottenham Hotspur 5-7 (+3)

3. Vitesse 5-7 (+1)

4. NS Mura 5-3 (-7)

Gaëtan Laborde scoorde drie keer voor Rennais. Foto: Pro Shots

Vitesse overwinterde nog nooit in Europa

Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Rennais, dat derde staat in de Ligue 1, hield Vitesse rekening met een zege van 'Spurs' en dus moest er gewonnen worden in Roazhon Park om zicht te houden op de knock-outfase. Dat was een loodzware opdracht, zeker toen de thuisclub na 39 minuten op een 2-0-voorsprong stond.

In de negende minuut kwam Rennais op 1-0, na een onzorgvuldigheid in de opbouw bij Vitesse. Laborde profiteerde beheerst, op aangeven van Martin Terrier. Daarna brak een sterke periode van Vitesse aan. Zo was Openda meerdere keren gevaarlijk, onder meer na voorbereidend werk van Huisman en Matús Bero. Beide keren stuitte de Belg op doelman Alfred Gomis.

Ietwat tegen de verhouding in werd het toch 2-0. Opnieuw scoorde Laborde na balverlies achterin bij Vitesse en deze keer was de assist van Birger Meling. Drie minuten later bracht Huisman de spanning terug door uit de tweede lijn raak te schieten (2-1).

Daan Huisman maakte zijn eerste goal voor Vitesse. Foto: Pro Shots

Buitink, Openda en Huisman missen kansen

Met Thomas Buitink als invaller zette Vitesse na de hervatting druk en de gelijkmaker was dichtbij. Buitink, Huisman en Openda lieten kansen onbenut, mede door knap keeperswerk van Alfred Gomis. De Senegalese doelman redde ook op een afstandsschot van Maximilian Wittek.

In de 69e minuut was het aan de andere kant wel raak. Laborde kreeg de bal in het strafschopgebied voor de voeten en rondde af (3-1). Daarmee leek de wedstrijd beslist, maar Vitesse gaf niet op.

Op aangeven van Wittek maakte Buitink in de 75e minuut de 3-2 en in de negentigste minuut kwam de beloning. Openda schoot de 3-3-eindstand op het scorebord, gevolgd door het nieuws dat Mura verrassend had gewonnen van Tottenham. Zo mag Vitesse blijven hopen op een plek in de knock-outfase.