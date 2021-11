PSV begint de cruciale Europa League-wedstrijd van donderdagavond tegen Sturm Graz in het Philips Stadion met dezelfde elf spelers die zaterdag aan de aftrap stonden in de thuiswedstrijd tegen Vitesse.

Opstelling PSV Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli, Mauro Júnior; Sangaré, Gutiérrez, Götze; Doan, Carlos Vinícius en Bruma.

Trainer Roger Schmidt heeft weinig smaken tegen Sturm Graz, want hij mist nog altijd legio vaste krachten. Onder anderen Noni Madueke, Cody Gakpo, Ryan Thomas, Jordan Teze, Eran Zahavi en Philipp Max zijn uit de roulatie.

Met een gehavend team maakte PSV afgelopen zaterdag wel een goede indruk tegen Vitesse. Door een met name sterke eerste helft werden de Arnhemmers met 2-0 verslagen. Schmidt houdt donderdag dus vast aan die formatie.

Het enige verschil is dat hij tegen Sturm Graz niet kan beschikken over Maxi Romero. De Argentijnse aanvaller, die in de laatste drie competitieduels als invaller zijn opwachting maakte, ligt er door een liesblessure weken uit.

PSV moet winnen van Sturm Graz om een goede kans te houden op overwintering in de Europa League. Een punt is genoeg voor de Eindhovenaren om zich te verzekeren van Europese overwintering; de nummer drie gaat naar de play-offs van de Conference League.

De wedstrijd tussen PSV en Sturm Graz begint donderdag om 21.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Pawel Raczkowski. De eerste ontmoeting in Oostenrijk eindigde in een 1-4-overwinning voor de Eindhovenaren.

Stand in groep B 1. AS Monaco 4-8 (+2)

2. Real Sociedad 4-6 (+1)

3. PSV 4-5 (+2)

4. Sturm Graz 4-1 (-5)

PSV maakte tegen Vitesse een goede indruk met de elf spelers die ook tegen Sturm Graz starten. PSV maakte tegen Vitesse een goede indruk met de elf spelers die ook tegen Sturm Graz starten. Foto: Getty Images

Geen verrassingen in basis AZ

Opstelling AZ Vindahl-Jensen; Witry, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjø, Clasie, de Wit; Evjen, Pavlidis en Karlsson.

Bij AZ kiest trainer Pascal Jansen er wel voor om enkele wijzigingen door te voeren voor de uitwedstrijd tegen FK Jablonec in de Conference League. Aslak Fonn Witry krijgt als rechtsback de voorkeur boven Yukinari Sugawara en Albert Gudmundsson moet zijn plek als rechtsbuiten afstaan aan de Noor Hakon Evjen.

In de Eredivisie-wedstrijd tegen NEC (1-1) van afgelopen zaterdag hadden Gudmundsson en Sugawara nog een basisplek. De twee staan onder Jansen in principe altijd aan de aftrap.

AZ kan tegen FK Jablonec groepswinst veiligstellen. De Alkmaarders hebben vijf punten meer dan de naaste belager uit Tsjechië en zijn bij een gelijkspel al zeker van een plek bij de laatste zestien. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor de achtste finales.

De wedstrijd tussen FK Jablonec en AZ begint om 21.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Manuel Schüttengruber.