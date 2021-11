Feyenoord treedt donderdag met doelman Ofir Marciano aan in de belangrijke Conference League-wedstrijd tegen Slavia Praag (aftrap 18.45 uur). De Israëliër vervangt Justin Bijlow, die dinsdag positief testte op het coronavirus. Een sterk gewijzigd Vitesse vecht in Frankrijk voor zijn laatste kans in de Conference League.

Opstelling Feyenoord Marciano; Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Kökçü, Til; Toornstra, Linssen, Sinisterra.

De 32-jarige Marciano keepte dit seizoen al twee wedstrijden voor Feyenoord. De doelman, die afgelopen zomer transfervrij werd overgenomen van het Schotse Hibernian FC, deed dat toen ook in de Conference League, eveneens als vervanger van Bijlow. In de competitie is hij nog niet aan bod gekomen.

Bijlow bleek afgelopen dinsdag besmet te zijn met het coronavirus. Voor de Rotterdammer was dat een nieuwe tegenslag, nadat hij vorige week met een blessure was afgehaakt bij Oranje voor de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen.

Verder houdt trainer Arne Slot vast aan zijn vertrouwde opstelling. Dat betekent dat Marcus Pedersen, Gernot Trauner, Marcos Senesi en Tyrell Malacia in de verdediging staan en Frederik Aursnes, Guus Til en Orkun Kökçü het middenveld bezetten. Jens Toornstra, Bryan Linssen en Luis Sinisterra vormen de voorhoede.

Feyenoord staat voor een belangrijke avond in de Conference League. Bij minstens een gelijkspel tegen de nummer twee van de poule zijn de Rotterdammers verzekerd van de groepswinst en een plek in de achtste finales van het derde Europese clubtoernooi.

Slavia Praag-Feyenoord begint donderdag om 18.45 uur en staat onder leiding van de Finse scheidsrechter Mattias Gestranius. In de Eden Arena in Praag zijn in tegenstelling tot in Nederland wel fans welkom.

Trainer Thomas Letsch heeft zijn opstelling bij Vitesse omgegooid voor de cruciale wedstrijd tegen Stade Rennais.

Opstelling Vitesse Houwen; Yapi, Oroz, Rasmussen, Wittek; Gboho, Tronstad, Bero, Bazoer; Openda, Huisman.

Vitesse vecht voor laatste kans in Frankrijk

Met een sterk gewijzigd team vecht Vitesse bij Stade Rennais voor zijn laatste kans in de Conference League. Trainer Thomas Letsch heeft Elia Dasa, Nikolai Baden Frederiksen en Thomas Buitink gepasseerd voor het cruciale duel in Frankrijk. Voor hen in de plaats komen Romaric Yapi, Yann Gboho en Daan Huisman.

Letsch zei vlak voor de aftrap in Rennes dat Dasa gepasseerd is omdat hij te laat kwam bij een teambespreking. Lois Openda overkwam dat drie weken geleden ook al in de verloren uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur (3-2).

Daarnaast vervangen Dominik Oroz en Jeroen Houwen de geschorste Danilho Doekhi en Markus Schubert. Doekhi en Schubert kregen rode kaart in de uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur.

Vitesse moet in principe winnen van koploper Stade Rennais om uitschakeling in de Conference League te voorkomen. Bij een gelijkspel of nederlaag in Frankrijk én een overwinning van Tottenham Hotspur bij NS Mura is het avontuur in de Conference League voorbij.

Stade Rennais-Vitesse begint eveneens om 18.45 uur en wordt geleid door de Noorse scheidsrechter Espen Eskas. NS Mura-Tottenham Hotspur gaat op hetzelfde tijdstip van start.