Slavia Praag-Feyenoord ·

36' ROOD Feyenoord!



Ai, Feyenoord moet nog in de eerste helft met tien man verder. Guus Til glijdt veel te hard door op Slavia-aanvoerder Stanciu. In eerste instantie krijgt de middenvelder geel, maar op advies van zijn assistent maakt de scheidsrechter er toch rood van. In wedstrijden in de Conference League is in de groepsfase geen VAR aanwezig.