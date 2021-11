PSV-Sturm Graz ·

AS Monaco klopt Real Sociedad met 2-1 en is daardoor, dankzij een beter onderling resultaat dan PSV, zeker van de eerste plaats in groep B. De Eindhovenaren staan tweede en liggen op koers voor overwintering in de Europa League. Daarvoor is over twee weken een punt uit bij Real Sociead voldoende. Lukt dat niet, dan wacht een vervolg in de Conference League.



De stand:

1. AS Monaco* 5-11 (+3)

2. PSV 5-8 (+4)

3. Real Sociedad 5-6 (0)

4. Sturm Graz 5-1 (-7)