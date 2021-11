18.45 uur:

Stade Rennais-Vitesse (ECL)

Slavia Praag-Feyenoord (ECL)

21.00 uur:

Jablonec-AZ (ECL)

PSV-Sturm Graz (EL)

Goedenavond en welkom in dit liveblog! Hier houden we je op de hoogte van de verrichtingen van PSV, Feyenoord, Vitesse en AZ in Europa.