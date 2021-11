Vitesse-trainer Thomas Letsch gelooft erin dat zijn ploeg donderdag de kansen op overwintering in de Conference League levend gaat houden. De Arnhemmers mogen eigenlijk niet verliezen op bezoek bij Stade Rennais om zicht te houden op de eerste twee plekken in de groep.

"De situatie is helder: als we verder willen in de Conference League, dan zullen we hier punten moeten pakken. Daar gaan we vol voor", zei Letsch woensdag op zijn persconferentie in het Roazhon Park in Rennes.

Stade Rennais leidt in de poule met tien punten. Nummer drie Vitesse heeft vier punten minder dan de Franse ploeg en één punt minder dan nummer twee Tottenham Hotspur. Een nederlaag in Rennes betekent hoogstwaarschijnlijk het einde van het Europese avontuur voor de ploeg van Letsch.

"Niemand had op voorhand verwacht dat we in deze fase nog kansen zouden hebben in deze poule, maar dit kan wel onze laatste kans zijn", zei de Duitse trainer. "Hoe zwaar de uitdaging ook is, we geloven in onszelf en putten vertrouwen uit de vorige wedstrijden."

Vitesse verloor half september in Arnhem met 1-2 van Rennes. "We spelen tegen een topteam, van Champions League-kwaliteit", aldus Letsch. "Ze beschikken niet alleen over veel individuele kwaliteiten, maar zijn als collectief ook enorm gegroeid. We weten dat het een flinke uitdaging wordt, maar dat maakt ons niet nerveus. We hebben vertrouwen, omdat we het al vaker hebben laten zien op deze Europese avonden."

Stand in groep G 1. Stade Rennais: 4-10 (+3)

2. Tottenham Hotspur: 4-7 (+4)

3. Vitesse: 4-6 (+1)

4. NS Mura: 4-0 (-8)

Doekhi en Schubert zijn geschorst

Letsch kan tegen Stade Rennes niet beschikken over verdediger Danilho Doekhi en eerste keeper Markus Schubert. Beiden zijn geschorst. Doekhi is wel meegereisd naar Frankrijk.

"Danilho heeft ons gevraagd om als aanvoerder erbij te mogen zijn, om het team te kunnen ondersteunen. Het is jammer dat hij niet kan spelen, maar met Tomás Hájek en Dominik Oroz hebben we goede opties om hem te vervangen", aldus Letsch.

Jeroen Houwen neemt in het Arnhemse doel de plek in van Schubert, die begin deze maand in de verloren uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur (3-2) de rode kaart kreeg.

"Ik ben blij voor Jeroen dat hij de kans krijgt om zichzelf te laten zien", zei Letsch. "Omdat hij dat al weet vanaf de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur, zal hij goed voorbereid zijn."

Stade Rennais-Vitesse begint donderdag om 18.45 uur.

Thomas Letsch (links) op de persconferentie in Rennes, met naast hem Loïs Openda. Thomas Letsch (links) op de persconferentie in Rennes, met naast hem Loïs Openda. Foto: Pro Shots

