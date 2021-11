Feyenoord-trainer Arne Slot zou het knap vinden als zijn spelers er donderdag op bezoek bij Slavia Praag in slagen om te overwinteren in de Conference League. Volgens de oud-coach van AZ is zijn ploeg van ver gekomen.

"Een aantal maanden geleden waren we nog dolblij dat we überhaupt de groepsfase haalden", zei Slot, die met Feyenoord drie voorrondes overleefde, woensdag tijdens zijn perspraatje in Tsjechië.

"Dat we er nu zo voor staan en we ons kunnen plaatsen is heel mooi, en als dat lukt door eerste te worden zou dat nog mooier zijn. We zijn pas een paar maanden onderweg met elkaar, maar waar we nu staan is niet onterecht."

Feyenoord won drie van de eerste wedstrijden in groep E en staat er als nummer één van de poule uitstekend voor. Een gelijkspel bij Slavia Praag, dat eerder in De Kuip met 2-1 werd verslagen, is genoeg voor een plek in de knock-outfase.

'We hebben iedereen getest op corona'

Slot, die hoopt dat Feyenoord in Tsjechië hetzelfde niveau haalt als tijdens de eerste helft van de eerdere wedstrijd tegen Slavia, kan niet beschikken over Justin Bijlow. De doelman van Oranje is besmet met het coronavirus.

"We hebben zowel gisteren als vandaag iedereen getest", zei de Feyenoord-trainer op de vraag of er binnen de selectie dingen anders worden gedaan sinds de positieve test van Bijlow. De doelman wordt in Tsjechië vervangen door Ofir Marciano.

"Justin is de nummer één van Nederland, maar gelukkig is onze tweede keeper de nummer één van Israël, die ook gewend is om grote wedstrijden te keepen", aldus Slot over zijn reservekeeper. "Het is een van de redenen dat we hem hebben aangetrokken."

Slavia Praag-Feyenoord begint donderdag om 18.45 uur. De Rotterdammers spelen drie dagen later opnieuw een uitwedstrijd, wanneer FC Twente de tegenstander is in de Eredivisie.

