Timo Letschert komt niet meer voor in de plannen van AZ-trainer Pascal Jansen. De 28-jarige verdediger ontbreekt daardoor in de Alkmaarse selectie voor het Conference League-duel met FK Jablonec van donderdag.

"In overleg met elkaar zijn we tot de conclusie gekomen dat Timo elders zijn toekomst gaat zoeken", zei Jansen woensdag op zijn persconferentie in Tsjechië.

"Hij zit in een fase van zijn carrière waarin je gewoon wil spelen en zijn perspectief hier is nu beperkt. Dan snap ik dat je over dit soort zaken met elkaar in gesprek gaat en samen werkt aan een oplossing."

Letschert stond aan het begin van het seizoen vier keer in de basis bij AZ. In de verloren uitwedstrijd tegen FC Twente (3-1) werd hij na 23 minuten gewisseld omdat hij een paar keer in de fout was gegaan.

De Noord-Hollander stapte na de wedstrijd in Enschede niet met zijn ploeggenoten in de spelersbus voor de terugreis. Sindsdien kwam hij niet meer in actie voor AZ.

Letschert kwam aan het begin van vorig seizoen transfervrij over van Hamburger SV. De oud-speler van onder meer FC Utrecht, FC Groningen en Roda JC heeft in Alkmaar nog een contract tot medio 2023.

AZ bijna zeker van overwintering

AZ heeft donderdag genoeg aan een punt tegen Jablonec om overwintering in de Conference League veilig te stellen. De ploeg van Jansen won eind september thuis met 1-0 van de huidige nummer dertien van Tsjechië.

"Ik ga ervan uit dat wij de klus gaan klaren", aldus aanvoerder Owen Wijndal, die ook aanschoof bij het persmoment. "Daar heb ik alle vertrouwen in en met die doelstelling zijn wij ook naar Jablonec gekomen."

FK Jablonec-AZ begint donderdag om 21.00 uur.

Stand in groep D 1. AZ: 4-10 (+4)

2. FK Jablonec: 4-5 (0)

3. Randers FC: 4-4 (0)

4. CFR Cluj: 4-1 (-4)

