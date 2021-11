André Onana maakt woensdag in het Champions League-duel met Besiktas na tien maanden zijn rentree bij Ajax, maar trainer Erik ten Hag benadrukt dat Remko Pasveer de eerste keeper blijft.

"Remko laat zien dat hij de beste keeper van Nederland is", zei Ten Hag vlak voor de de wedstrijd in Istanboel tegen Ziggo Sport. "Hij overtuigt ontzettend. Ik denk dat niemand had verwacht dat hij het zo goed zou doen, behalve Marc Overmars en ik. Hij is dus mijn nummer één."

De trainer geeft Onana desondanks een kans tegen Besiktas. De 25-jarige doelman was negen maanden niet beschikbaar door een dopingschorsing, maar is sinds 4 november weer speelgerechtigd. Hij speelt in Turkije zijn eerste wedstrijd voor Ajax sinds 31 januari. Onana, die in de clinch ligt met de clubleiding omdat hij zijn aflopende contract niet wil verlengen, kwam tijdens de afgelopen interlandperiode al wel in actie voor Kameroen.

"Het seizoen is nog lang. André moet ook weer gaan keepen en wennen aan onze speelwijze, daarom heb ik vandaag voor hem gekozen", aldus Ten Hag. "Hij is lang weggeweest, daarna hebben we het heel rustig opgebouwd. Dit is de volgende stap, hij kan laten zien waar hij staat."

Ten Hag voerde in totaal zes wijzigingen door in zijn basiselftal. Antony zit noodgedwongen niet bij de selectie; de Braziliaanse aanvaller viel dinsdag tijdens de laatste training uit en is niet fit.

Ajax is al zeker van een plaats in de knock-outfase van de Champions League en kan woensdag in Istanboel groepswinst veiligstellen. De aftrap in Vodafone Park was om 18.45 uur.