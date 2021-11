18.45 uur:

Besiktas-Ajax 1-2

Inter-Shakhtar 2-0

21.00 uur:

Manchester City-PSG 2-1

Club Brugge-RB Leipzig 0-4

Atlético-AC Milan 0-1

Liverpool-FC Porto 2-0

Sporting-Dortmund 3-0

Sheriff-Real Madrid 0-3

Goedenavond en welkom in dit liveblog op NU.nl. Mijn naam is Patrick Moeke en ik houd je op de hoogte van alle wedstrijden in de Champions League. Veel plezier!