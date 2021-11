André Onana maakt woensdag zijn rentree onder de lat bij Ajax. De 25-jarige keeper, die een dopingschorsing heeft uitgezeten, krijgt een nieuwe kans van trainer Erik ten Hag in het Champions League-uitduel met Besiktas.

Ten Hag kondigde dinsdag tijdens een persconferentie al aan dat hij een flink gewijzigd elftal het veld in stuurt. Hij liet nog in het midden welke spelers in actie komen. De basisplaats van Onana gaat ten koste van Remko Pasveer, die dit seizoen eerste doelman is in de Johan Cruijff ArenA.

In september mocht Onana weer meetrainen en sinds begin november was hij weer speelgerechtigd. De doelman maakt al een aantal weken deel uit van de hoofdmacht, maar kwam nog niet in actie. Hij speelde zijn laatste wedstrijd voor Ajax op 31 januari van dit jaar.

Onana ligt al een tijd in de clinch met de clubleiding, omdat hij zijn aflopende contract niet wil verlengen. Daarnaast doet Pasveer het prima. Onana kwam tijdens de afgelopen interlandperiode al wel in actie voor Kameroen.

Ajax-trainer Erik ten Hag stuurt tegen Besiktas een flink gewijzigd elftal het veld in. Ajax-trainer Erik ten Hag stuurt tegen Besiktas een flink gewijzigd elftal het veld in. Foto: ANP

Ook Tagliafico en Neres beginnen in Istanboel

Naast Onana maken ook Nicolás Tagliafico en David Neres weer eens hun opwachting in de basiself. Datzelfde geldt ook voor Perr Schuurs en Mohamed Daramy.

Champions League-topscorer Sebastian Haller, goed voor zeven goals, kampt met lichte klachten en krijgt rust. Dat geldt ook voor Antony en Daley Blind, die allebei op de bank beginnen.

Ajax is al zeker van een plaats in de knock-outfase en kan woensdag In Istanboel groepswinst veiligstellen. De aftrap in Vodafone Park is om 18.45 uur.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Martínez, Tagliafico; Gravenberch, Berghuis, Klaassen; Neres, Tadic, Daramy.

Opstelling Besiktas: Günok; Rosier, Vida, Montero, Meras; Topal, Pjanic, Ghezzal, Alex Teixeira, Nkoudou; Larin.

Bekijk het programma, de uitslagen en de standen in de Champions League