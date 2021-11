Joshua Kimmich en Eric Maxim Choupo-Moting zijn positief getest op het coronavirus, zo heeft hun club Bayern München woensdag bekendgemaakt. Ze zijn niet de eerste spelers van de Duitse club die recent het virus hebben opgelopen.

De 26-jarige Kimmich en de zes jaar oudere Choupo-Moting zitten volgens Bayern momenteel thuis in isolatie en maken het naar omstandigheden goed. Ze ontbraken dinsdag al tijdens de Champions League-wedstrijd van Bayern tegen Dynamo Kiev (1-2-zege).

Kimmich zat al sinds vrijdag in quarantaine wegens contact met een positief geteste persoon. Sinds zondag geldt dat voor Choupo-Moting, Serge Gnabry, Jamal Musiala en Michaël Cuisance.

Er is in Duitsland al een tijdje het nodige te doen om Kimmich. De middenvelder wil zich niet tegen COVID-19 laten vaccineren. Naar verluidt geldt dat ook voor Choupo-Moting, Gnabry en Musiala. Veel Duitsers vinden dat Kimmich als rolmodel het goede voorbeeld moet geven.

Eerder dit seizoen moest Bayern-trainer Julian Nagelsmann meerdere wedstrijden aan zich voorbij laten gaan, omdat hij positief op coronavirus was getest. De 34-jarige coach is wel volledig gevaccineerd. Bayern-verdediger Niklas Süle, die ook volledig gevaccineerd is, testte positief tijdens de afgelopen interlandperiode.