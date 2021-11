Eric Maxim Choupo-Moting is positief getest op het coronavirus, zo heeft zijn club Bayern München woensdag bekendgemaakt. De aanvaller is niet het eerste lid van de Duitse club die recent het virus heeft opgelopen.

De 32-jarige Choupo-Moting zit volgens Bayern München momenteel thuis in isolatie en maakt het naar omstandigheden goed. Hij ontbrak dinsdag al tijdens de Champions League-wedstrijd van Bayern tegen Dynamo Kiev (1-2-zege).

Choupo-Moting zat namelijk sinds zondag al in quarantaine, net als Serge Gnabry, Jamal Musiala en Michaël Cuisance. De spelers van Bayern hebben nauw contact met een positief geteste persoon gehad. Het lijkt er dus op dat Choupo-Moting de besmetting op die manier heeft opgelopen.

Het is niet bekend met wie de spelers van Bayern in contact zijn geweest. Vrijdag werd al bekend dat Joshua Kimmich om dezelfde reden in quarantaine moest. De 26-jarige middenvelder wil zich niet tegen COVID-19 laten vaccineren. Datzelfde geldt naar verluidt voor Choupo-Moting, Gnabry en Musiala.

Eerder dit seizoen moest Bayern-trainer Julian Nagelsmann meerdere wedstrijden aan zich voorbij laten gaan, omdat hij positief op coronavirus was getest. De 34-jarige coach is wel volledig gevaccineerd. Bayern-verdediger Niklas Süle, die ook volledig gevaccineerd is, testte positief tijdens de afgelopen interlandperiode.

Choupo-Moting speelde dit seizoen twaalf officiële wedstrijden voor Bayern en was daarin goed voor acht doelpunten. Hij scoorde onder meer vier keer in de bekerwedstrijd tegen Bremer SV (0-12).