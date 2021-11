Trainer Roger Schmidt kan donderdagavond in het belangrijke Europa League-duel met Sturm Graz nog geen spelers uit de ziekenboeg verwelkomen. Philipp Max is nog altijd niet negatief getest op het coronavirus en ook voor spelers als Cody Gakpo, Jordan Teze en Noni Madueke komt de wedstrijd in Eindhoven te vroeg.

Linksback Max testte vorige week positief op het coronavirus en zit in quarantaine. De Duitser mag pas weer bij de groep aansluiten als hij een negatieve test kan overleggen en dat is nog niet het geval. De geblesseerden Teze en Gakpo zijn nog niet fit genoeg om tegen Sturm Graz hun rentree te maken.

"Ze zijn op de goede weg. Ik verwacht dat ze volgende week of die week daarop weer het team kunnen versterken", zei Schmidt woensdag op zijn persconferentie. Naast Max, Gakpo en Teze zijn Eran Zahavi, Madueke en Ryan Thomas (voorlopig) niet inzetbaar.

Daarbij komt dat Maxi Romero enkele weken uit de roulatie is door een spierblessure. De Argentijnse aanvaller viel de afgelopen drie competitiewedstrijden van PSV telkens vlak voor tijd in. De verwachting is dat hij "voor de Kerst" weer op het veld staat.

PSV liet zaterdag tegen Vitesse zien ook zonder veel vaste krachten goed te kunnen spelen. Foto: Getty Images

'Hebben tegen Vitesse laten zien dat we goed kunnen voetballen'

Schmidt houdt zich voor het thuisduel met Sturm Graz vast aan het sterke optreden van PSV afgelopen zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Vitesse. De gehavende Eindhovenaren maakten toen vooral in de eerste helft een goede indruk en wonnen met 2-0.

"We hebben tegen Vitesse laten zien dat we goed kunnen voetballen", aldus Schmidt, die blij is dat zijn ploeg eindelijk eens het doel schoon hield. "De spelers waren gefocust en erg scherp in de verdediging. We hebben daardoor de nul gehouden, en dat is precies waar we voor gingen. Dat is een goede stap."

De wedstrijd tussen PSV en Sturm Graz begint donderdag om 21.00 uur in het Philips Stadion. De Eindhovenaren moeten winnen om een goede kans te houden op overwintering in de Europa League. De eerste ontmoeting in Oostenrijk werd met 1-4 gewonnen door de ploeg van Schmidt.

"Sturm Graz speelt agressief en is scherp aan de bal. Dit lieten ze duidelijk zien in de wedstrijden tegen AS Monaco en Real Sociedad. We hebben de wedstrijden geanalyseerd en we weten dan ook wat we kunnen verwachten. Dit is onze laatste kans en we kijken ernaar uit om die te pakken. We moeten winnen", aldus Schmidt.