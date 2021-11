Journalisten Halvor Ekeland en Lokman Ghorbani van het Noorse NRK zijn dinsdag Qatar uitgezet. Het duo maakte in de aanloop naar het WK voetbal van volgend jaar een reportage over de werkomstandigheden van de gastarbeiders.

Ekeland en Ghorbani verbleven sinds 14 november in Qatar en zouden voor hun item een interview hebben met Abdullah Ibhais, een oud-medewerker van de WK-organisatie die het opnam voor de gastarbeiders. Dat gesprek ging niet door, want Ibhais werd vlak voor het interview opgepakt.

De Noorse journalisten gingen verder met hun reportage en zouden maandag weer vertrekken uit Qatar, maar het duo werd zondagavond in hun hotel gearresteerd. Ze moesten hun materiaal achterlaten en konden na 32 uur het vliegtuig pakken. Ze zijn inmiddels veilig geland in Denemarken. Het is volgens NRK nog niet duidelijk waarom de Noren zijn opgepakt.

NRK-directeur Thor Gjermund Eriksen is opgelucht dat Ekeland en Ghorbani veilig naar huis konden. "Ze zijn onder de indruk van wat ze meegemaakt hebben, maar naar omstandigheden gaat het goed. Het is natuurlijk onaanvaardbaar dat journalisten geen verslag mogen uitbrengen van een van de grootste sportevenementen ter wereld. We willen dit zeker bespreken met de FIFA. Of ik dit als een aanval op de vrije pers zie? Absoluut."

Er is veel te doen rond het WK in Qatar. Foto: Pro Shots

Veel kritiek op WK in Qatar vanwege omstandigheden gastarbeiders

Het WK in Qatar ligt al langer onder vuur vanwege de omstandigheden voor gastarbeiders. The Guardian bracht in februari naar buiten dat meer dan 6.500 arbeidsmigranten zijn omgekomen bij de werkzaamheden voor het WK. Volgens mensenrechtenorganisaties is er sindsdien weinig verbeterd aan de omstandigheden.

"Voor sommige mensen is het echt verschrikkelijk", zei Ekeland zondag nog tijdens een uitzending van NRK over de omstandigheden van de arbeiders. "Je ziet in hun ogen dat ze het niet goed hebben. Ze hebben lange en zware werkdagen. Maar natuurlijk zijn er ook arbeiders die het best oké vinden."

Ook vanuit de voetbalwereld is er kritiek op het WK. De nodige landen, waaronder Noorwegen en Nederland, kwamen al met een statement over de mensenrechten in Qatar. De KNVB brengt in december een tweede bezoek aan Qatar. De Nederlandse voetbalbond wil de situatie van de arbeidsmigranten in het land in de gaten houden.