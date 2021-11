Karim Benzema is woensdag schuldig bevonden aan medeplichtigheid in de afpersingszaak rond oud-ploeggenoot Mathieu Valbuena. De spits van Real Madrid is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar en een boete van 75.000 euro.

De 33-jarige Benzema, die zelf niet aanwezig was bij de zitting, gaat in beroep tegen de uitspraak. De uiteindelijke straf is hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie (OM), dat een voorwaardelijke celstraf van tien maanden en een boete van 75.000 euro had geëist. De adovcaten van Benzema hadden om vrijspraak gevraagd.

De affaire dateert al uit juni 2015. Benzema zou Valbuena op een trainingskamp van de Franse nationale ploeg hebben aangemoedigd geld te betalen aan afpersers die dreigden een sekstape van de middenvelder te verspreiden.

Volgens de aanklagers fungeerde Benzema als tussenpersoon en was hij onderdeel van een samenzwering tegen Valbuena. De aanvaller van Real Madrid heeft de aantijgingen altijd naar het rijk der fabelen verwezen. Hij zegt dat hij zijn voormalige ploeggenoot juist wilde helpen. Naast Benzema werden nog vier mensen aangeklaagd.

Benzema komt mogelijk vanavond nog in actie

Door de zaak werd Benzema jarenlang niet opgeroepen voor het Franse elftal, maar bondscoach Didier Deschamps besloot hem in mei voor het eerst in zes jaar weer te selecteren. Benzema maakte ook deel uit van de selectie van Frankrijk op het EK.

Ondanks zijn veroordeling lijkt het er niet op dat Benzema zijn plek bij het nationale elftal weer gaat verliezen. Voorzitter Noël Le Graët van de Franse voetbalbond zei eerder deze maand tegen Le Parisien dat Deschamps de spits mag blijven oproepen, ook als hij schuldig zou worden bevonden.

De kans is groot dat Benzema woensdagavond in actie komt voor Real Madrid. De 'Koninklijke' speelt om 21.00 uur in het Moldavische Tiraspol tegen FC Sheriff in de Champions League.