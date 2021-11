Verschillende clubs waar Simon Kistemaker zijn trainersloopbaan heeft doorgebracht, hebben woensdag uitgebreid herinneringen aan de excentrieke oud-trainer opgehaald. Hij was al geruime tijd ziek en overleed dinsdag op 81-jarige leeftijd.

Kistemaker was coach bij legio clubs in Nederland, maar boekte zijn grootste successen tussen 1989 en 1993 bij De Graafschap. De in IJmuiden geboren trainer leidde een ploeg met onder anderen Hans Kraay jr. en Erik ten Hag in het seizoen 1990/1991 ongeslagen naar het kampioenschap van de Eerste Divisie.

"Vanaf het eerste moment was er een klik tussen de flamboyante oefenmeester en het Achterhoekse publiek", schrijft De Graafschap in een in memoriam. "Simon won de supporters voor zich door een authentieke speelstijl in te voeren. Mooi voetballen als het kan, naar voren omdat het moet. Tot op de dag van vandaag is het de stijl die door supporters wordt gezien als dé speelstijl voor De Graafschap."

"Het spel en de uitstraling van zijn ploeg zorgden ervoor dat de bezoekersaantallen van De Vijverberg gestaag stegen tot wel drie keer zoveel als voor zijn aanstelling. Dankzij zijn werkwijze hebben de supporters Simon in hun harten gesloten. Andersom sloten Simon en zijn vrouw Thea de Achterhoek in hun harten."

In maart 2020 overleed zijn vrouw Thea aan de gevolgen van kanker, waardoor Kistemaker weinig vreugde meer uit het leven haalde. De oud-trainer werd zelf ook getroffen door kanker. Zijn gezondheid verslechterde onlangs, waarna hij dinsdag de laatste adem uitblies.

'Hij kon als geen ander sfeer creëren'

Naast De Graafschap werkte Kistemaker in Nederland voor onder meer SC Cambuur, FC Utrecht en Telstar en een aantal amateurclubs. Bij Telstar stond hij tussen 1993 en 1995 en van 1999 tot 2001 voor de groep.

"Tijdens het vijftigjarig jubileum van de club werd 'De Kist' tot beste trainer uit de clubgeschiedenis benoemd", onderstreept Telstar in een reactie op zijn overlijden. "Namens iedereen bij Telstar wensen wij alle familie, vrienden en nabestaanden enorm veel sterkte toe."

Ook bij DS'79, het huidige FC Dordrecht, was Kistemaker twee periodes trainer (1984-1985 en 1986-1989) en liet hij een onuitwisbare indruk achter. Hij leidde de club in het seizoen 1986/1987 via de nacompetitie naar de Eredivisie.

"Dat jaar was een van de mooiste seizoenen in de historie van onze club", blikt FC Dordrecht terug. "In die korte periode heeft hij enorm veel betekend voor onze club. Als geen ander kon Kistemaker een sfeer creëren en ervoor zorgen dat heel Dordrecht voor het eerst trots was op DS'79. De herinneringen van het succesvolle seizoen zullen altijd bijblijven op de Krommedijk."