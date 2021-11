Michael Carrick weigerde dinsdagavond na de cruciale overwinning van Manchester United bij Villarreal (0-2) met de eer te strijken. De interim-coach, die 'The Red Devils' naar overwintering in de Champions League leidde, is met zijn gedachten bij de deze week ontslagen Ole Gunnar Solskjaer.

"Voor niemand binnen de club waren de afgelopen dagen makkelijk. Het voelt alsof we dit resultaat voor Ole hebben behaald", zei Carrick na de zege in Spanje volgens de BBC. "Dit is geen belangrijk resultaat voor mij persoonlijk, maar voor de club en de spelers. Het gaat helemaal niet om mij vanavond."

Manchester United presteerde dit seizoen onder Solskjaer al langer ondermaats, maar na de pijnlijke 4-1-nederlaag bij Watford van zaterdag besloot de clubleiding in te grijpen en de Noorse clubicoon weg te sturen. Zijn assistent Carrick werd gevraagd om de honneurs voorlopig waar te nemen.

"Het waren emotionele dagen. De eerste persoon die ik sprak toen dit allemaal in gang werd gezet, was Ole zelf. Ik wilde weten hoe hij erin stond, omdat het voelde alsof ik dat moest doen. Het is nu mijn verantwoordelijkheid om dit team te managen en daar ben ik heel trots op", aldus Carrick.

156 Bekijk de samenvatting van Villarreal-Manchester United (0-2)

'In de grote wedstrijden presteert Ronaldo altijd'

Zoals wel vaker was het dinsdagavond Cristiano Ronaldo die United op weg hielp in de Champions League. De Portugees lobde de bal in de 78e minuut handig over Villarreal-doelman Gerónimo Rulli heen, waarna Jadon Sancho het duel in de laatste minuut op slot gooide door via de onderkant van de lat raak te schieten.

"Er is weinig wat ik nog over Cristiano kan zeggen wat in de afgelopen jaren nog niet benoemd is", zei een lovende Carrick. "In de grote wedstrijden en op de belangrijke momenten zal hij altijd presteren. Hij heeft een bepaalde gave waardoor hij altijd kalm blijft bij kansen. Ik zeg gave, maar hij heeft zijn hele loopbaan keihard gewerkt. Het was voor mij geen verrassing dat hij scoorde."

Voor aanvang van de vijfde speelronde was het nog maar de vraag of Manchester United zou overwinteren, maar door de zege en het gelijkspel van Atalanta bij Young Boys is de Premier League-club zelfs al zeker van groepswinst. United sluit de groepsfase op 8 december af tegen Young Boys.

De stand in groep F 1. Manchester United 5-10 (+3)

2. Villarreal 5-7 (+2)

3. Atalanta 5-6 (+0)

4. Young Boys 5-4 (-5)

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Champions League