De kans is groot dat Ajax woensdagavond zeker is van groepswinst in de Champions League. Het zou een Nederlandse primeur zijn deze eeuw en het verkleint de kans op een absolute toptegenstander in de achtste finales, maar extra inkomsten levert het niet op.

Hoe kan Ajax groepswinst nog ontgaan? Sporting CP is de enige club die Ajax nog van groepswinst kan houden, maar dan moeten er drie dingen gebeuren. Ajax moet woensdag verliezen van Besiktas, Sporting moet winnen van Borussia Dortmund én Ajax moet over twee weken met een grotere uitslag dan 1-5 onderuit gaan tegen Sporting CP.

Met twaalf punten uit vier wedstrijden is Ajax nu al zeker van minimaal de tweede plaats in groep C en daarmee een plek bij de laatste zestien van de Champions League. De Europese inkomsten zijn opgelopen tot 65 miljoen euro, mede door een bonus van 10 miljoen euro voor overwintering. Er is geen financieel verschil tussen overwinteren als nummer één of twee in de Champions League.

Toch kan Ajax in de laatste twee speelronden nog een financiële slag slaan. Een overwinning in de groepsfase levert de Eredivisionist 2,8 miljoen euro op en een gelijkspel is goed voor een premie van 0,9 miljoen euro.

Bovendien zorgt Ajax bij groepswinst voor een fraaie Nederlandse primeur deze eeuw. Alleen in de seizoenen 1994/1995 en 1995/1996 gingen de Amsterdammers als groepswinnaar door naar de knock-outfase van het miljoenenbal en andere Nederlandse clubs lukten dat nog nooit.

Ajax kan prestatie uit 1995 evenaren

Groepswinst betekent ook dat Ajax bij de loting voor de achtste finales op maandag 13 december in pot 1 zit, waardoor het niet gekoppeld kan worden aan een andere groepswinnaar. Op dit moment zijn drie van de acht groepswinnaars al bekend: Bayern München, Manchester United en Liverpool. Bij groepswinst ontloopt Ajax die clubs dus sowieso in de achtste finales.

Er lonkt voor Ajax nog een bijzondere mijlpaal tegen Besiktas. De Eredivisionist kan voor het eerst deze eeuw vijf Champions League-wedstrijden op rij winnen. De laatste keer dat dat gebeurde was van april tot oktober 1995 onder leiding van Louis van Gaal.

Op basis van het verleden mag Ajax hopen op een zege woensdag tegen Besiktas. Er is namelijk geen enkele club waar Ajax zo vaak Europees tegen speelde (vijf keer) zonder een keer te verliezen of gelijk te spelen.

Besiktas tegen Ajax begint woensdag om 18.45 uur in het Besiktas Park in Istanboel en staat onder leiding van de Bosnische scheidsrechter Irfan Peljto.