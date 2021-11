Dick Advocaat is na ruim drie maanden al weer vertrokken als bondscoach van Irak. De Nederlandse trainer en de Irakese voetbalbond hebben dinsdag een punt gezet achter hun samenwerking.

De 74-jarige Advocaat werd eind juli aangesteld als bondscoach met de opdracht om het Aziatische land naar het WK te loodsen. Hoewel de ervaren trainer nog een minimale kans had om het mondiale eindtoernooi te halen, trekt Advocaat samen met assistent Cor Pot met nog vier kwalificatiewedstrijden te gaan zijn conclusies.

Vorige week ging Advocaat met Irak nog met 0-3 onderuit in Zuid-Korea. Met slechts vier punten uit zes wedstrijden bezet Irak de vijfde plaats in de zes landen tellende poule. De twee beste ploegen van de twee Aziatische groepen plaatsen zich rechtstreeks voor het WK van eind 2022 in Qatar.

Advocaat verraste deze zomer door zijn trainersloopbaan een vervolg te geven bij Irak. In mei zette hij bij Feyenoord een punt achter zijn imposante loopbaan als clubcoach. Hij is al sinds 1981 trainer.

Voor Advocaat was Irak het zevende land dat hij onder zijn hoede nam als bondscoach. Eerder zwaaide hij de scepter bij Nederland (drie keer), de Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Korea, België, Rusland en Servië. Met Nederland (1994) en Zuid-Korea (2006) was hij al actief op een WK.