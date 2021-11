10' GOAL Atalanta! 0-1



Atalanta, met Marten de Roon in de basis en Teun Koopmeiners op de bank, komt vroeg op voorsprong in Zwitserland. Duván Zapata scoort met een schot uit de draai, waardoor Atalanta nu in de stand in groep F virtueel boven Villarreal staat.