Gertjan Verbeek is 5,5 maand na zijn aanstelling ontslagen als trainer van Almere City. De club uit de Keuken Kampioen Divisie presteerde dramatisch onder de oud-coach van onder meer Feyenoord en AZ.

"Er is vanuit beide kanten veel energie gestoken in het ingezette proces, echter is de gezamenlijke conclusie dat dat nu stokt. Beide partijen hebben er onvoldoende vertrouwen in dat dit op korte termijn kan worden omgebogen", meldt Almere City dinsdag in een korte verklaring.

De club uit Flevoland verraste begin juni met het aanstellen van Verbeek, die voor twee jaar tekende. De inmiddels 59-jarige Overijsselaar begon aan zijn eerste trainersklus sinds hij vorig jaar opstapte bij het Australische Adelaide United.

Vorig seizoen eindigde Almere City nog als vierde in de Keuken Kampioen Divisie. Onder Verbeek waren de prestaties echter belabberd. Na zestien speelrondes doen alleen TOP Oss en FC Dordrecht het slechter.

Gertjan Verbeek slaagde er maar niet in om Almere City aan de praat te krijgen. Foto: Pro Shots

Verbeek haalde vrijdag nog uit naar zijn ploeg

Vrijdag was MVV Maastricht nog met 0-2 te sterk voor Almere City. Verbeek haalde na dat duel uit naar zijn spelers. "Het was zo'n wedstrijd waarin we nog wel een penalty kregen, maar die ging er ook niet in. Als je dan ziet hoe die tweede tegengoal tot stand kwam, dan denk je haast aan sabotage", zei hij.

Almere City was Verbeeks zesde club in Nederland. Eerder stond hij aan het roer bij Heracles Almelo, sc Heerenveen, Feyenoord, AZ en FC Twente. In het buitenland coachte hij FC Nürnberg, VfL Bochum en dus Adelaide United.

Zijn enige Nederlandse prijs pakte Verbeek in het seizoen 2012/2013 met AZ, toen de Alkmaarders de KNVB-beker in de wacht sleepten door een 2-1-zege op PSV in de finale. Met Adelaide United veroverde hij in 2019 ook de nationale beker.

