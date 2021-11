Het Openbaar Ministerie (OM) opent een strafrechtelijk onderzoek naar de ongeregeldheden van zaterdag tijdens de Eredivisie-wedstrijd tussen AZ en NEC. Buiten het AFAS Stadion staken fans zwaar vuurwerk af, onder meer richting politie en stewards. Ook drongen supporters het stadion binnen, waardoor het duel moest worden stilgelegd.

"Het gaat hier om vormen van geweld en intimidatie die niet getolereerd kunnen worden", schrijft AZ dinsdag in een gezamenlijke verklaring met de burgemeester, politie en het OM. Zij vinden dat een grens is overschreden.

"De actie is door medewerkers van AZ in en om het stadion als intimiderend en bedreigend ervaren. Ook is er materiële schade aangericht."

Een van de indringers liep zelfs over het veld, waarop scheidsrechter Jeroen Manschot besloot de wedstrijd, die op dat moment een kwartier aan de gang was, stil te leggen. Na een paar minuten gingen de supporters weg uit het stadion en werd het duel hervat. Supporters wilden met de actie hun onvrede uitten over de coronamaatregel dat publiek niet welkom is bij wedstrijden.

De supporters die het stadion binnendrongen gooiden met vuurwerk. Foto: Pro Shots

'Het was een onwerkelijk beeld'

AZ-NEC was niet de enige Eredivisie-wedstrijd afgelopen weekend die stilgelegd moest worden omdat boze supporters het stadion binnendrongen. Ook bij Heracles Almelo-Fortuna Sittard en SC Cambuur-FC Utrecht liep het uit de hand, net als bij de Keuken Kampioen Divisie-duels FC Den Bosch-TOP Oss en Telstar-ADO Den Haag.

Cambuur veroordeelde het wangedrag van de supporters maandag al. "Het was een onwerkelijk beeld gisteravond rondom het stadion, waarbij pubers, soms zelfs kinderen, de orde verstoorden en de boel vernielden", zei algemeen directeur Ard de Graaf.

Komend weekend zullen de tribunes in het betaalde voetbal opnieuw leeg blijven. Met publiek op de tribunes was het de laatste weken eveneens onrustig in Nederlandse stadions. Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) maakte vrijdag na overleg met de KNVB, directeuren van de clubs, burgemeesters, de politie en het OM bekend dat mensen die zich misdragen rond wedstrijden voortaan harder worden aangepakt.

