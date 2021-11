Guus Hiddink blijft actief in de voetballerij. De Achterhoeker wordt voorzitter van de vakvereniging Coaches Betaald Voetbal (CBV).

De 75-jarige Hiddink neemt die rol over van Frank de Boer. De 112-voudig international stapte afgelopen zomer na het teleurstellend verlopen EK op als bondscoach van het Nederlands elftal en legde toen ook zijn functie bij de CBV neer.

"Ik ben verheugd dat ik mijn in alle jaren opgebouwde kennis en ervaring in kan zetten voor jonge talentvolle trainer/coaches", zegt Hiddink dinsdag op de website van de CBV. "Mede hiermee hoop ik mijn steentje bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van ons mooie vak."

De Varssevelder wordt de zevende voorzitter van de CBV, de vakvereniging die jaarlijks de Rinus Michels Awards uitreikt aan de coaches van het jaar. De huidige bondscoach Louis van Gaal, Leo Beenhakker, Foppe de Haan, Han Berger, Ronald Koeman en De Boer gingen hem voor.

Het bestuur bestaat uit zeven personen, onder wie Gerard Marsman, John van den Brom, Marinus Dijkhuizen en Art Langeler. Laatstgenoemde besloot vorige week op te stappen als trainer van PEC Zwolle.

Hiddink liet begin september in het SBS-programma HLF8 weten dat hij is gestopt als trainer. De oud-trainer van onder meer PSV, Real Madrid en Chelsea, die twee keer bondscoach van het Nederlands elftal was, zei een maand later wel dat hij in de voetballerij actief wil blijven.