Peter Hyballa is na een dienstverband van twee maanden alweer ontslagen bij Türkgücü München, een club die uitkomt op het derde niveau in Duitsland. De oud-trainer van onder meer NEC en NAC Breda moet vertrekken vanwege teleurstellende resultaten.

De 45-jarige Hyballa werd op 20 september aangesteld als coach van Türkgücü München. Hij won nog wel bij zijn debuut, maar verloor vervolgens zes keer in de daaropvolgende zeven wedstrijden. Türkgücü München staat zestiende in de 3. Liga.

Het is niet de eerste keer dat Hyballa al na korte tijd moet vertrekken als trainer van een club. De Duitser werd in mei ontslagen bij de Poolse club Wisla Kraków, waar hij pas vijf maanden trainer was.

Het navolgende avontuur, bij de Deense club Esbjerg fB, duurde ook niet lang. Hyballa stapte in augustus op, kort na de aanstelling van Rafael van der Vaart als zijn assistent. Veel spelers van Esbjerg hadden moeite met de verbale en fysieke aanpak van Hyballa.

Hyballa was tussen juli 2016 en april 2017 trainer van NEC. Van 3 februari 2020 tot 3 juli 2020 stond hij bij NAC Breda aan het roer.