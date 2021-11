Het is donderdag een jaar geleden dat Diego Armando Maradona op zestigjarige leeftijd overleed. De gevolgen van een hartstilstand werden 'Pluisje' fataal, maar was er niet meer aan de hand? Zeven personen worden inmiddels verdacht van opzettelijke doodslag. De dood van Maradona kan daardoor zomaar het middelpunt van een langdurige rechtszaak worden.

Dit is momenteel de situatie Het Argentijnse openbaar ministerie opende een onderzoek naar de medische behandeling van Maradona.

Zeven personen uit het medisch team van Maradona zijn verdachten.

Zij zijn verhoord en riskeren celstraffen tot maximaal 25 jaar.

Als Maradona op 25 november 2020 komt te overlijden, huilt de voetbalwereld. Met de dood van 'El Diez' is een van de beste spelers aller tijden verloren gegaan. De Argentijnse regering kondigt drie dagen van nationale rouw aan en duizenden emotionele Argentijnen nemen in het presidentieel paleis in Buenos Aires afscheid van hun held.

Maar al snel gaat het over de doodsoorzaak. Maradona's lijfarts Leopoldo Luque wordt slechts vijf dagen later aangeklaagd vanwege mogelijke nalatigheid die leidde tot de dood van Maradona. Ook vinden er huiszoekingen plaats: de Argentijnse politie doet een dag later een inval bij de praktijk van Maradona's psychiater.

Maradona overlijdt aan de gevolgen van een hartstilstand, maar had enkele weken daarvoor bij Luque een hersenoperatie ondergaan om een bloedprop te laten verwijderen. Het Argentijnse openbaar ministerie tracht te achterhalen of er fouten zijn gemaakt bij de medische behandeling en/of de zorg tot zijn overlijden.

Luque was in de laatste maanden van Maradona's leven de hoofdverantwoordelijke voor de gezondheid van de voetballegende, maar al snel worden alle zeven personen uit het medisch team van Maradona verdacht van onopzettelijke doodslag. Maradona is dan nog geen drie maanden dood.

Het medisch team van Maradona Leopoldo Luque - lijfarts

Nancy Forlini - arts

Carlos Díaz - psycholoog

Agustina Cosachov - psychiater

Mariano Perroni - coördinator verpleging

Dahiana Gisela Madrid - verpleegkundige

Ricardo Almiron - verpleegkundige

Leopoldo Luque, de lijfarts van Diego Maradona.

Kritiek op medisch team Maradona neemt toe

Daarna verschijnen steeds meer berichten over het medisch team van Maradona en de eventuele rol van het team bij het overlijden. Begin mei concludeert een medisch panel van twintig experts, dat van justitie onderzoek moest doen, dat Maradona ontoereikende medische zorg ontving en al een "langdurige periode" leed.

Volgens het medisch panel was het overlijdensproces al "zeker twaalf uur" voordat Maradona dood in zijn bed werd aangetroffen begonnen, was de behandeling van de Argentijn omgeven met "onregelmatigheden en tekortkomingen" en heeft het behandelend team zijn overlevingskansen "aan het lot" overgelaten.

Het rapport oordeelt snoeihard over het medisch team van Maradona, en met name over Luque en psychiater Agustina Cosachov, die als de belangrijkste personen worden gezien. Op 20 mei besluit de openbaar aanklager van San Isidro het zevental dan ook aan te klagen voor opzettelijke doodslag, een veel zwaarder vergrijp dan onopzettelijke doodslag. De zeven riskeren celstraffen van 8 tot maximaal 25 jaar.

Diego Maradona overleed op zestigjarige leeftijd.

'De dokters hebben Diego vermoord'

De leden van het medisch team worden in de weken daarna een voor een ondervraagd door aanklagers. Het gros ontkent ook maar enigszins aansprakelijk te zijn voor de dood van 'Pluisje', maar de advocaat van verpleegkundige Dahiana Gisela Madrid denkt daar anders over.

"De dokters hebben Diego vermoord", aldus de advocaat van de 36-jarige Madrid, die belast was met de dagelijkse verzorging van Maradona. De advocaat wijst met de beschuldigende vinger vooral naar Luque. "Er waren heel veel waarschuwingssignalen dat Maradona dood zou gaan. Geen van de dokters deed iets om dat te verhinderen."

De verpleegkundige zou hebben gepleit voor een CT-scan, nadat Maradona een week voor zijn dood op zijn hoofd was gevallen. Die scan zou echter niet gemaakt zijn. Ook kreeg Maradona volgens de verpleegkundige de verkeerde medicatie voorgeschreven.

Die stevige uitspraken dateren van half juni. Sindsdien is het stil rond de zaak. Lijfarts Luque werd op 28 juni als laatste verhoord, maar het is nog niet duidelijk of de betrokkenen bestraft zullen worden. Dat is nu aan een Argentijnse rechter, die in eerste instantie moet gaan bepalen of er überhaupt een proces komt.

Dat proces zou zomaar eens jaren kunnen duren, al is het maar vanwege de complexiteit van deze zaak. Dan zal bekeken moeten worden wie waar precies verantwoordelijk voor was en of personen uit het medisch team aantoonbare fouten hebben gemaakt bij het verzorgen van Maradona.