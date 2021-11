Nico-Jan Hoogma stopt volgend jaar als directeur topvoetbal bij de KNVB. De 53-jarige Fries ziet het niet zitten om na het WK 2022 in Qatar nog aan een nieuwe cyclus te beginnen en gaat zijn tot juni lopende contract niet verlengen.

"Als Louis van Gaal na het WK klaar is, moet de nieuwe bondscoach er al staan. Dan heb je het over januari 2023. Als je die zelf aanstelt, dan wil je het liefst ook betrokken blijven bij het vervolg, en ga je dus eigenlijk weer een hele nieuwe cyclus aan. Dat vind ik te lang", aldus Hoogma.

Hoogma trad begin 2018 aan als directeur topvoetbal bij de KNVB, nadat hij elf jaar algemeen directeur bij Heracles Almelo was geweest. Bij de voetbalbond is hij eindverantwoordelijk voor het Nederlands elftal, de Oranjevrouwen, Jong Oranje (mannen en vrouwen) en het elftal onder negentien jaar.

Het wordt de tweede keer in een jaar tijd dat er een topfunctie bij de KNVB ter beschikking komt. Vorig jaar stopte Eric Gudde als directeur betaald voetbal; hij werd opgevolgd door Marianne van Leeuwen.

Het is nog niet bekend wie Hoogma gaat vervangen. Van Leeuwen verwacht in februari een vacature officieel open te stellen. "Ik vind het jammer dat Nico-Jan niet de nieuwe cyclus ingaat. Gelukkig blijft hij er nog een tijd bij en kunnen we de komende periode samen met hem nadenken over zijn opvolging."

Nico-Jan Hoogma was verantwoordelijk voor de aanstelling van bondscoaches, zoals die van Louis van Gaal dit jaar. Nico-Jan Hoogma was verantwoordelijk voor de aanstelling van bondscoaches, zoals die van Louis van Gaal dit jaar. Foto: Getty Images

Hoogma verantwoordelijk voor aanstelling De Boer en Van Gaal

Onder het bewind van Hoogma eindigde het Nederlands elftal in 2019 als tweede in de Nations League, maar hij was ook verantwoordelijk voor de aanstelling van Frank de Boer na het abrupte vertrek van Ronald Koeman naar FC Barcelona in augustus 2020.

Onder de leiding van De Boer presteerde Oranje afgelopen zomer teleurstellend op het EK, waarna de oud-trainer van Ajax, Internazionale, Crystal Palace en Atlanta United opstapte. Zijn opvolger Louis van Gaal leidde Oranje vorige week naar een ticket voor het WK van volgend jaar in Qatar.

Hoogma zag de Oranjevrouwen op het WK 2019 de finale halen, die kansloos werd verloren van de Verenigde Staten. De directeur topvoetbal was in mei nog verantwoordelijk voor de aanstelling van Mark Parsons als opvolger van succescoach Sarina Wiegman.

De Oranjevrouwen verdedigen komende zomer in Engeland hun titel op het EK. Van 21 november tot 18 december staat in Qatar het WK op het programma.