Lionel Messi heeft het dinsdag opgenomen voor zijn voormalige trainer Ronald Koeman. De Nederlander werd eind oktober ontslagen bij FC Barcelona vanwege de teleurstellende resultaten in de beginfase van het seizoen.

"In zulke situaties wordt de coach altijd oneerlijk behandeld", zegt Messi als hij in een uitgebreid interview met Marca wordt gevraagd naar het ontslag van Koeman. "Dat was zo bij Koeman, maar ook bij Ernesto Valverde. Bij slechte resultaten is de trainer een makkelijk doelwit. Die kan je makkelijker vervangen dan de spelers."

De 34-jarige Messi maakte Koeman vorig seizoen mee bij FC Barcelona. Onder de leiding van de Nederlander wonnen de Catalanen voor het eerst sinds 2018 de Copa del Rey, maar de titelkansen werden in de laatste speelronden van La Liga op pijnlijke wijze verprutst.

Door de financiële malaise was Barcelona afgelopen zomer niet in staat om Messi te behouden, waardoor de Argentijn naar Paris Saint-Germain verkaste. Zonder de absolute sterspeler in de gelederen kende Barcelona een teleurstellend begin van het seizoen, wat Koeman de kop kostte. Toch vindt Messi dat de Nederlander meer respect verdient.

"Koeman kwam op een heel moeilijk moment binnen bij de club. Belangrijke spelers vertrokken, maar hij was in staat om talenten door te laten breken", benadrukt Messi. "Zoals ik zei: het is makkelijk om de coach overal en altijd de schuld van te geven. Trainers weten zelf ook dat dat erbij hoort."

Koeman werd onlangs opgevolgd door clubicoon Xavi, met wie Messi jarenlang samenspeelde. Tussen 2004 en 2015 wonnen de Spanjaard en de Argentijn onder meer vier keer de Champions League met FC Barcelona. Xavi vertrok in de zomer van 2015 uit Catalonië om bij Al Sadd te gaan voetballen, waarbij hij later trainer werd.

"Hij kan veel bijdragen als trainer van FC Barcelona", denkt Messi. "Xavi is een coach met heel veel kennis en iemand die de club heel goed kent. Hij woont al van kinds af aan in Barcelona en wordt heel erg gerespecteerd door de fans en spelers. Vooral voor de jongere spelers zal hij een belangrijke figuur zijn."

Xavi kende zaterdag een succesvol debuut als trainer van FC Barcelona door de thuiswedstrijd tegen stadgenoot Espanyol met 1-0 te winnen. Dinsdagavond wacht het cruciale Champions League-duel met Benfica. Bij een nederlaag moet Barcelona in de laatste speelronde Bayern München verslaan én mag Benfica niet van Dynamo Kiev winnen. Bij winst is deelname aan de knock-outfase zeker.

Hoewel de 41-jarige Xavi nog maar weinig ervaring heeft, weet Messi zeker dat zijn voormalige ploeggenoot gaat slagen. "Daar heb ik geen enkele twijfel over. Hij is een harde werker. Met hem zal het team ook groeien."