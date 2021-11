Zlatan Ibrahimovic heeft nog altijd geen spijt van de gele kaart die hij ruim een week geleden pakte in het WK-kwalificatieduel met Spanje. De spits, die nu geschorst is voor het komende play-offduel van Zweden, zegt in een uitgebreid interview met The Guardian dat hij César Azpilicueta bewust onderuit duwde om hem een lesje te leren.

De veertigjarige Ibrahimovic beging de overtreding in de blessuretijd van de wedstrijd, bij een 1-0-voorsprong van Spanje. De Zweed gaf Azpilicueta bij een corner van zijn eigen ploeg een harde beuk in de rug en kreeg geel van scheidsrechter Felix Brych, waardoor hij een schorsing opliep.

"Ik deed het bewust", zegt Ibrahimovic negen dagen later. "Ik schaam me er niet voor om dat toe te geven, want hij gedroeg zich eerder belachelijk tegen een teamgenoot van mij. Ik wilde hem een les leren. Namelijk: je hebt niet de ballen om je zo tegen mij te gedragen, maar ik laat je zien wat er gebeurt als je dat wel zou doen."

Volgens Ibrahimovic werd een teamgenoot van hem aangepakt door Azpilicueta toen hij op de grond lag. "Ik wilde hem duidelijk maken dat je iemand die al op de grond ligt niet aanpakt. Je valt een hond die niet kan praten ook niet aan. Val degene aan die iets terug kan doen."

"Het is te makkelijk om mijn teamgenoten als doelwit te hebben. Die zijn pas twintig jaar oud en heel aardig. Die zouden nooit iets terugzeggen. Mijn actie valt niet goed te praten, maar ik zou het de volgende keer weer doen. Zo zit ik in elkaar."

Ibrahimovic benadeelde vooral zijn eigen ploeg, die het in de eerste wedstrijd van de play-offs nu zonder de 120-voudig international moet doen. Zweden moet in maart twee tegenstanders verslaan om alsnog het WK van volgend jaar in Qatar te bereiken. Spanje plaatste zich door de overwinning rechtstreeks voor het mondiale eindtoernooi.