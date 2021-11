Koploper FC Volendam is maandagavond aan nieuw puntenverlies ontsnapt in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Wim Jonk won door een late treffer met 0-1 bij Jong FC Utrecht. FC Emmen bleef net als NAC Breda op een doelpuntloos gelijkspel steken, terwijl Jong Ajax met 2-1 te sterk was voor Roda JC.

Het leek er lange tijd op dat FC Volendam na remises tegen FC Emmen (2-2) en Jong Ajax (4-4) voor de derde wedstrijd op rij gelijk zou spelen, maar de bevrijdende 0-1 viel in de 82e minuut alsnog. Invaller Achraf Douiri kwam goed voor zijn man en werkte een voorzet van Daryl van Mieghem binnen.

Achtervolger FC Emmen wist het voorbeeld van koploper Volendam niet te volgen. De ploeg van trainer Dick Lukkien speelde de uitwedstrijd tegen de beloften van AZ ondanks legio kansen doelpuntloos gelijk.

FC Volendam vergrootte de voorsprong op nummer drie FC Emmen naar vijf punten. Excelsior staat daar als nummer twee nog tussen. De Kralingers hebben drie punten minder dan de koploper.

Net als bij Jong AZ-FC Emmen werd er in Eindhoven niet gescoord bij Jong PSV-NAC Breda. NAC-aanvaller Kaj de Rooij zag aan het begin van de tweede helft nog wel een voorzet van zijn voet op de lat belanden. In de 78e minuut raakte hij opnieuw het aluminium.

Topscorer Robert Mühren maakte dit keer geen doelpunt, maar zag FC Volendam wel winnen. Topscorer Robert Mühren maakte dit keer geen doelpunt, maar zag FC Volendam wel winnen. Foto: Pro Shots

Jong Ajax klopt Roda JC in vermakelijke slotfase

Jong Ajax en Roda JC zorgden op sportpark De Toekomst lange tijd voor de enige doelpunten van alle duels op maandagavond. Anass Salah-Eddine opende in de 54e minuut de score namens de thuisploeg, waarna Robert Klaasen twintig minuten voor tijd met een vrije trap in de kruising voor de gelijkmaker zorgde.

Roda JC kreeg snel daarna de uitgelezen mogelijkheid om op voorsprong te komen. Scheidsrechter Jesse Rozendal wees naar de stip na hands van Naci Ünüvar, maar doelman Jay Gorter stopte de strafschop van Dylan Vente. Vlak daarna werkte Amourricho van Axel Dongen, die net een minuut in het veld stond, de 2-1 binnen voor Jong Ajax.

Bij Jong Ajax stonden er met verdediger Devyne Rensch en spits Danilo twee spelers aan de aftrap die dit seizoen al wedstrijden in de hoofdmacht speelden. Rensch werd aan het begin van de tweede helft gewisseld, waarschijnlijk met het oog op het Champions League-duel van Ajax met Besiktas van woensdagavond.

Jong Ajax is nu zeven duels op rij ongeslagen in de Keuken Kampioen Divisie en is samen met FC Volendam de best presterende ploeg in de tweede periode.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Keuken Kampioen Divisie