Giovanni van Bronckhorst heeft geen moment getwijfeld om de nieuwe trainer van Rangers FC te worden. De Nederlander denkt dat zijn ervaring bij Feyenoord van pas gaat komen in Schotland.

"Met Feyenoord heb ik al gewerkt bij een grote club waar er veel druk is. Feyenoord en Rangers lijken wat dat betreft erg op elkaar. Ik hoop dat ik deze club net zoveel succes kan bezorgen als Feyenoord", zei Van Bronckhorst maandag bij zijn presentatie in Glasgow.

De oud-speler van Rangers werd vorige week aangesteld als opvolger van Steven Gerrard, die voor een avontuur bij Aston Villa in de Premier League koos. Van Bronckhorst twijfelde geen moment toen hem werd gevraagd of hij de Engelsman op zou willen volgen.

"Het was een eenvoudig besluit. Ik wil deze club graag leiden en succes bezorgen. Als speler heb ik hier een geweldige tijd gehad en ik heb de afgelopen dagen genoten van mijn terugkeer in Glasgow", zei de Rotterdammer, die tussen 1998 en 2001 als speler onder contract stond bij Rangers en in die periode twee keer kampioen werd.

Van Bronckhorst houdt contact met voorganger Gerrard

Van Bronckhorst, die zijn trainerscarrière succesvol begon bij Feyenoord (2015-2019), stond in 2020 voor de groep van het Chinese Guangzhou R&F en begint bij Rangers dus aan zijn tweede buitenlandse avontuur. Eind vorig jaar besloot de 106-voudig international te vertrekken uit China om dichter bij zijn familie te zijn.

Een van de eersten die hem feliciteerden met zijn nieuwe baan, was niemand minder dan Gerrard. "Hij stuurde me via de mail een heel aardig bericht", zegt Van Bronckhorst. "Ik weet zeker dat we de komende weken in contact zullen blijven om over van alles en nog wat te praten. Ik wens hem ook het beste bij Aston Villa."

Donderdag wacht Van Bronckhorst zijn eerste wedstrijd met Rangers. De Schotse topclub neemt het dan in de Europa League op tegen Sparta Praag, dat net als Rangers vier punten uit vier wedstrijden heeft.

Eerder op de dag werd bekend dat Van Bronckhorst met Roy Makaay, Yori Bosschaart en Arno Philips drie Nederlanders opneemt in zijn technische staf. Het drietal werkte in de afgelopen jaren al eens samen met Van Bronckhorst.