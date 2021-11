FC Barcelona is na vier speelronden nog niet zeker van overwintering in de Champions League, maar trainer Xavi maakt zich geen zorgen over het duel met Benfica van dinsdag. De Spanjaard vindt dat zijn ploeg het aan de stand verplicht is de achtste finales te bereiken en twijfelt daar geen moment over.

"Wat er gebeurt als we verliezen? Dat is een negatieve hypothese waar ik niet over na wil denken", zei Xavi maandagavond op zijn persconferentie in Camp Nou. "Ik visualiseer een overwinning op Benfica. De jongens moeten dit als een kans zien om de volgende ronde te bereiken."

Onder zijn vorige maand ontslagen voorganger Ronald Koeman begon FC Barcelona dramatisch aan de groepsfase in de Champions League. De eerste twee wedstrijden tegen Bayern München en Benfica werden kansloos met 3-0 verloren. Door minieme zeges op Dynamo Kiev (twee keer 1-0) staan de Catalanen er toch nog redelijk voor.

Een zege op Benfica is dinsdagavond al genoeg om een plekje in de achtste finales te bemachtigen, maar een nederlaag betekent dat de ploeg van Xavi in de laatste speelronde van Bayern München moet winnen. FC Barcelona was in de afgelopen zeventien seizoenen altijd in de knock-outfase van de Champions League vertegenwoordigd.

"Ik win het liefst met mooi voetbal en ruime cijfers van Benfica. Dat hoop ik ook dinsdag, maar nu telt alleen de overwinning", benadrukte Xavi. "Als we verliezen, praten we later wel weer verder. Maar als ik daar nu over ga speculeren, zou dat geen recht doen aan mijn gedachtes."

480 Bekijk hier de samenvatting van Dynamo Kiev-FC Barcelona (0-1)

Xavi streeft naar perfectie bij FC Barcelona

Xavi beleefde zaterdagavond al een succesvol debuut als trainer van Barcelona, dat de derby tegen Espanyol dankzij een benutte strafschop van Memphis Depay met 1-0 won. Ondanks de financiële en sportieve malaise dit seizoen vindt de oud-middenvelder dat de lat bij zijn club hoger mag worden gelegd.

"We kunnen van iedereen winnen, maar dat moeten we wel laten zien. Hoe moeilijk het ook is; we zitten bij FC Barcelona en daarom moeten we streven naar uitmuntendheid", vindt Xavi, die de afgelopen week al heeft geprobeerd om zijn visie over te brengen op zijn selectie.

"Ik heb ze de regels en waarden van de speelstijl van FC Barcelona uitgelegd. We moeten aanvallen, de bal willen hebben en kansen creëren. De stijl van deze club moeten we respecteren."

De wedstrijd tussen FC Barcelona en Benfica begint dinsdag om 21.00 uur in Camp Nou. Koploper Bayern München won tot dusver alle vier groepswedstrijden en is al zeker van overwintering. 'Der Rekordmeister' speelt een uitduel met Dynamo Kiev.