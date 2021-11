Trainer Giovanni van Bronckhorst neemt Roy Makaay, Yori Bosschaart en Arno Philips op in zijn technische staf bij Rangers FC. Het papierwerk van het Nederlandse trio werd maandagochtend afgerond.

De 46-jarige Makaay wordt assistent van Van Bronckhorst. Bosschaart is zijn videoanalist en Philips fungeert als conditietrainer. Die laatste twee werkten ook met Van Bronckhorst samen bij het Chinese Guangzhou R&F.

Van Bronckhorst en oud-spits Makaay speelden tussen 2007 en 2010 samen bij Feyenoord. Makaay was spitsentrainer bij de hoofdmacht van Feyenoord toen Van Bronckhorst daar de hoofdcoach was (2015-2019). Ook Bosschaart en Philips zaten toen in de staf van de Rotterdammer.

"Ik ben heel blij dat we deze groep mensen aan de technische staf hebben kunnen toevoegen", zegt sportief directeur Ross Wilson van Rangers. "Ik heb de mannen in de afgelopen dagen ontmoet en het zijn fantastische en kundige mensen, net als Giovanni."

Van Bronckhorst werd vorige week donderdag aangesteld als trainer van Rangers. De 104-voudig international is in Glasgow de opvolger van Steven Gerrard, die koos voor een avontuur bij Aston Villa in de Premier League.

Komende donderdag beleeft Van Bronckhorst zijn debuut als trainer van Rangers. De Schotten nemen het dan in de Europa League voor eigen publiek op tegen Sparta Praag.