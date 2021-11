SC Cambuur kijkt ondanks de overwinning op FC Utrecht (2-1) terug op een "zwarte avond". De wedstrijd in Leeuwarden moest in de openingsfase twee keer worden stilgelegd omdat er van buiten het stadion vuurwerk op het veld werd gegooid en mensen vervolgens het stadion binnendrongen.

"Het was een onwerkelijk beeld rondom het stadion waarbij pubers, soms zelfs kinderen, de orde verstoorden en de boel vernielden", zegt algemeen directeur Ard de Graaf in een verklaring. "We kijken wat dat betreft terug op een zwarte avond en dat is een treurige constatering als je kijkt naar hoe geweldig ons team aan het presteren is."

"Dit geweld was niet tegen te houden en gezien de situatie in de andere steden hebben we met een serieus maatschappelijk probleem te maken. Als SC Cambuur gaan we helpen waar we kunnen om deze lieden op te sporen en verantwoordelijk te stellen."

Vanwege de coronamaatregelen moeten de wedstrijden in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie voorlopig zonder publiek worden gespeeld. In heel wat steden ging het afgelopen weekeinde mis en drongen mensen de stadions in. Dat gebeurde in de Eredivisie bij AZ-NEC, Heracles Almelo-Fortuna Sittard en SC Cambuur-FC Utrecht.

"Het mag voor zich spreken dat we als club dit gedrag ten strengste veroordelen en met klem afstand nemen van deze relschoppers, die ook het voetbal misbruiken om dit soort wangedrag te vertonen", aldus Cambuur.

De wedstrijd in Leeuwarden moest eerst worden stilgelegd vanwege het gooien van vuurwerk op het veld. Foto: Pro Shots

KNVB hult zich in stilzwijgen

AZ kondigde aan begin deze week in gesprek te gaan met de lokale driehoek (burgemeester, politie en justitie). Tot die tijd wil de club niet zeggen of er al relschoppers zijn geïdentificeerd en welke schade die hebben aangericht.

De KNVB heeft zich ook nog niet uitgelaten over de recente ongeregeldheden. De afgelopen weken ging het herhaaldelijk mis in en om de stadions. De KNVB nam in samenspraak met de clubs al extra maatregelen en dreigt nog harder in te grijpen.

De aanklager betaald voetbal wacht de meldingsformulieren van alle wedstrijden af tot hij besluiten neemt over mogelijke vooronderzoeken. Daar kan dan weer een straf uit rollen voor de betreffende clubs.