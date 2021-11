Manchester United heeft een "emotionele dag" beleefd nadat manager Ole Gunnar Solskjaer zondag werd ontslagen vanwege de teleurstellende resultaten. Dat vertelden interim-trainer Michael Carrick en aanvoerder Harry Maguire daags na het vertrek van de clubicoon.

"Het is emotionele tijd voor iedereen bij de club geweest", aldus Carrick maandag op een persconferentie. "Om Ole zijn baan te zien verliezen, was zwaar voor mij en veel anderen op de club."

"Je hebt gisteren aan de emoties kunnen zien wat Ole voor iedereen betekende", vervolgde Carrick, die dinsdag de honneurs waarneemt in de Champions League-wedstrijd tegen Villarreal. "Het draait natuurlijk om de resultaten, maar hij heeft niet gekregen wat hij verdiende. Namens iedereen wil ik hem hier bedanken."

Manchester United verloor zaterdag met 4-1 bij Watford, wat de vierde nederlaag in de laatste vijf competitiewedstrijden betekende. Door die slechte reeks is de Engelse recordkampioen afgezakt naar de achtste plaats op de ranglijst. De verwachtingen zijn echter hooggespannen op Old Trafford, waar afgelopen zomer Cristiano Ronaldo en Raphaël Varane als versterkingen werden gehaald.

Aanvoerder Maguire trok zich het ontslag van Solskjaer aan. "De spelers moeten de verantwoordelijkheid nemen. Uiteindelijk heeft de manager de prijs ervoor betaald, we zijn daar ontzettend teleurgesteld over. We weten dat we niet goed genoeg gepresteerd hebben. We hebben erover gesproken. We moeten de club terugbrengen naar waar deze thuishoort."

Maguire verhaalde op de persconferentie over de laatste ontmoeting met Solskjaer. "De manager kwam gisteren de kleedkamer binnen en sprak met ons. Het was een emotionele dag. Hij is een clublegende en dat blijft hij. Hij wenste ons veel succes en zei dat hij ons zal steunen. We moeten nu iets in onszelf vinden om de knop om te zetten."

Zidane en Pochettino in beeld bij United

Onder leiding van oud-speler Carrick, die van 2006 tot 2018 in totaal 464 officiële duels voor Manchester United speelde en daarna assistent werd, neemt Manchester United het dinsdag in de Champions League op tegen Villarreal (aftrap 18.45 uur). Bij een zege op de club van Oranje-international Arnaut Danjuma is de Premier League-club geplaatst voor de knock-outronde van het miljoenenbal.

Carrick zegt na het vertrek van Solskjaer niet te veel te gaan veranderen aan de opstelling. "Ik heb nauw met Ole samengewerkt; we dachten vaak hetzelfde. Ik heb natuurlijk mijn eigen persoonlijkheid, maar we lijken veel op elkaar. Ik ga mijn plannen hier niet weggeven."

"Het is natuurlijk een uitdaging om in zo'n korte tijd veranderingen aan te brengen", vervolgde Carrick. "Je moet je nu concentreren, want het is een voorrecht om in een functie aan deze club verbonden te zijn. Ik geniet ervan. Ik werk met geweldige spelers en fantastische mensen. Het is een mooie groep."

Het is niet duidelijk hoelang Carrick op de bank zal zitten als interim-coach. Volgens verschillende Britse media zijn Paris Saint-Germain-coach Mauricio Pochettino en de clubloze Zinédine Zidane in beeld als opvolger van Solskjaer.

