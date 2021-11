Olympique Lyon moet in ieder geval de volgende thuiswedstrijd als voorzorgsmaatregel in een leeg stadion spelen. De disciplinaire commissie van de Ligue 1 doet momenteel onderzoek naar de club van trainer Peter Bosz naar aanleiding van de ongeregeldheden van zondag in de wedstrijd tegen Olympique Marseille.

Het duel werd al in de vierde minuut stilgelegd, omdat Marseille-speler Dimitri Payet bij het nemen van een corner werd geraakt door een flesje dat vanaf de tribune zijn kant op was gegooid. De bezoekers weigerden daarna verder te spelen.

De disciplinaire commissie van de Franse competitie doet nu onderzoek naar het incident. Tot er een uitspraak is, moet het Groupama Stadium gesloten blijven. Dat betekent dat Lyon hoe dan ook de wedstrijd tegen Stade de Reims op woensdag 1 december zonder de steun van het publiek moet afwerken.

Daarna speelt Lyon dit kalenderjaar nog twee thuiswedstrijden: op 9 december in de Europa League tegen Rangers FC en op 22 december in de competitie tegen FC Metz. Mogelijk moeten de Fransen ook die wedstrijden zonder publiek spelen.

De disciplinaire commissie verwacht op 8 december met een uitspraak te komen. Er wordt gekeken in hoeverre Olympique Lyon schuldig is aan het incident en er wordt besloten of en wanneer de wedstrijd moet worden uitgespeeld.

Olympique Lyon bezet momenteel de tiende plek in de Ligue 1 met negentien punten. Marseille heeft vier punten meer en staat vijfde.

22 Toeschouwer filmt dat Payet met een flesje wordt bekogeld

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Ligue 1