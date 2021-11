PSV (Europa League), Feyenoord en AZ (Conference League) kunnen zich donderdag verzekeren van Europese overwintering. De drie clubs hebben aan een gelijkspel genoeg. Voor Vitesse dreigt het doek te vallen in de Conference League. Een overzicht.

PSV strijdt op twee fronten in Europa League

Hoewel PSV pas één wedstrijd won in de groepsfase van de Europa League, hebben de Eindhovenaren donderdag aan een gelijkspel tegen hekkensluiter Sturm Graz genoeg om zeker te zijn van Europese overwintering.

De nummer drie van de poule gaat namelijk naar de eerste knock-outronde van de Conference League, dat dit seizoen zijn intrede heeft gedaan in het Europese clubvoetbal. Net als voorgaande jaren gaan alleen de nummers één en twee verder in de Europa League. De groepswinnaar stoot door naar de achtste finales, de nummer twee speelt nog een knock-outronde.

De kans is groot dat de strijd om de drie Europese tickets op de laatste speeldag valt. Alleen als PSV thuis verliest van Sturm Graz (aftrap 21.00 uur) en Real Sociedad de andere groepswedstrijd wint van AS Monaco, is de ploeg van trainer Roger Schmidt uitgeschakeld in de race om de volgende ronde van de Europa League.

Bij een gelijke stand in punten geeft het resultaat van de onderlinge ontmoetingen de doorslag. Omdat PSV verloor en gelijkspeelde tegen AS Monaco, moet PSV minstens één punt inlopen op Monaco om de Ligue 1-club onder zich te kunnen houden. In de laatste speelronde op 9 december gaat PSV op bezoek bij Real Sociedad.

Stand in groep B: 1. AS Monaco 4-8 (+2)

2. Real Sociedad 4-6 (+1)

3. PSV 4-5 (+2)

4. Sturm Graz 4-1 (-5)

PSV won eind september nog met 1-4 bij het Oostenrijkse Sturm Graz. PSV won eind september nog met 1-4 bij het Oostenrijkse Sturm Graz. Foto: EPA

Feyenoord bij gelijkspel zeker van achtste finales

In de Conference League heeft Feyenoord goede papieren om zich als groepswinnaar te plaatsen voor de achtste finales. De ploeg van trainer Arne Slot heeft aan een gelijkspel tegen Slavia Praag (aftrap 18.45 uur) genoeg voor een plek bij de laatste zestien.

Dat levert de club uit Rotterdam ook nog eens 650.000 euro aan prijzengeld op. Het zou voor het eerst sinds het seizoen 2014/2015 zijn dat Feyenoord overwintert in Europa.

Feyenoord bewaart goede herinneringen aan Slavia Praag. Eind september was de vijftienvoudig landskampioen met 2-1 te sterk voor de regerend landskampioen van Tsjechië. Feyenoord speelde toen een van de beste wedstrijden van het seizoen.

In de Conference League gaat de nummer twee van de poule naar de eerste knock-outronde, waarin ook de nummers drie van de Europa League instromen. Alleen bij een nederlaag in Praag komt dat scenario in beeld voor de huidige nummer drie van de Eredivisie. Feyenoord sluit de groepsfase op 9 december thuis af tegen Maccabi Haifa.

Stand in groep E: 1. Feyenoord 4-10 (+4)

2. Slavia Praag 4-6 (+1)

3. Maccabi Haifa 4-4 (-3)

4. Union Berlin 4-3 (-2)

Feyenoord kan de volgende ronde van de Conference League bijna niet meer ontgaan. Feyenoord kan de volgende ronde van de Conference League bijna niet meer ontgaan. Foto: Reuters

Ook AZ bijna zeker van laatste zestien

In navolging van Feyenoord koerst AZ ook zonder al te veel problemen af op de achtste finales van de Conference League. Net als de Rotterdammers zijn de Alkmaarders na vier duels ongeslagen in het derde Europese clubtoernooi.

Mocht AZ donderdagavond gelijkspelen of winnen bij FK Jablonec (aftrap 21.00 uur), dan is de ploeg van coach Pascal Jansen zeker van groepswinst én een plek in de laatste zestien van de Conference League.

De laatste keer dat AZ de groepsfase van een Europees clubtoernooi doorstond, is nog niet heel lang geleden. In het seizoen 2019/2020 overwinterden de Alkmaarders in de Europa League, al werden ze in de eerste knock-outronde direct uitgeschakeld door LASK.

Mocht AZ het niet redden tegen FK Jablonec, dan kan de landskampioen van 1981 en 2009 de klus op 9 december in eigen huis klaren. Dan komt het Deense Randers FC op bezoek in het AFAS Stadion.

Stand in groep D: 1. AZ 4-10 (+4)

2. FK Jablonec 4-5 (0)

3. Randers FC 4-4 (0)

4. CFR Cluj 4-1 (-4)

Ook AZ heeft groepswinst binnen handbereik. Ook AZ heeft groepswinst binnen handbereik. Foto: ANP

Uitschakeling dreigt voor Vitesse

Voor Vitesse kan donderdagavond het doek zomaar vallen in de Conference League. De Arnhemmers moeten in principe winnen van koploper Stade Rennais (aftrap 18.45 uur) om uitschakeling in het derde Europese clubtoernooi te voorkomen.

Bij een gelijkspel of nederlaag in Frankrijk én een overwinning van Tottenham Hotspur bij NS Mura is het gedaan met Vitesse. De ploeg van trainer Thomas Letsch beleefde nog een memorabel tweeluik met Tottenham Hotspur (1-0-zege en 3-2-nederlaag), maar inmiddels staat Vitesse wel op de derde plaats.

Mocht Vitesse nog niet uitgeschakeld zijn op deze vijfde speeldag, dan gloort er nog hoop in de laatste speelronde. De Arnhemmers ontvangen dan het Sloveense NS Mura, de zwakke broeder van de poule die nog geen punt pakte.

Stand in groep G: 1. Stade Rennais 4-10 (+3)

2. Tottenham Hotspur 4-7 (+4)

3. Vitesse 4-6 (+1)

4. NS Mura 4-0 (-8)