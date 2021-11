Gareth Southgate blijft nog drie jaar langer bondscoach van Engeland. Ondanks de verloren EK-finale in eigen land heeft de oud-international zijn contract tot het einde van 2024 verlengd, zo is maandag bekendgemaakt. Daarmee kan hij in de voetsporen van Bobby Robson treden.

"Ik ben verheugd dat ik langer mag blijven", aldus Southgate. "Het is een voorrecht om dit team te leiden. Ik wil van deze gelegenheid gebruikmaken om het bestuur van de FA te bedanken voor de steun en de spelers en de begeleidingsstaf voor hun harde werk. Ik denk dat de fans enthousiast zijn over wat we kunnen bereiken in de toekomst."

Onder leiding van Southgate verloor Engeland in juli de finale van het EK op het eigen Wembley na penalty's van Italië. Vlak voor het einde wisselde de bondscoach twee spelers, wat hem na de eindstrijd in Londen op veel kritiek kwam te staan.

Het was voor het eerst sinds 1966 dat Engeland de finale van een groot eindtoernooi had gehaald. Destijds pakten 'The Three Lions' de wereldtitel in eigen land. Het is tot op heden ook de enige grote prijs van de huidige nummer vier van de FIFA-ranglijst.

Mocht Southgate zijn contract tot en met 2024 indienen, dan treedt hij in de voetensporen van Bobby Robson. De iconische Brit was ook acht jaar bondscoach van Engeland (van 1982 tot 1990). Alleen Alf Ramsey (1963-1974) en Walter Winterbottom (1946-1962) waren langer bondscoach bij de Engelse voetbalbond.

Gareth Southgate is sinds 2016 bondscoach van Engeland. Foto: ANP

Engeland al geplaatst voor EK

De 51-jarige Southgate werd in 2016 aangesteld als bondscoach van Engeland. De middenvelder, die 56 interlands voor Engeland speelde en in 1996 in de penaltyreeks van de halve finale tegen Duitsland vanaf 11 meter miste, volgde destijds Sam Allardyce op.

Allardyce stapte toen op vanwege een geruchtmakend corruptieschandaal. Bij zijn aantreden had Southgate alleen Middlesbrough (2006-2009) en het beloftenteam van Engeland (2013-2016) gecoacht.

Na enkele magere jaren vond Engeland onder Southgate de weg omhoog. Op het WK van 2018 - het eerste grote toernooi van de bondscoach - eindigden de Engelsen na de verloren halve finale tegen Kroatië en de nederlaag tegen België in de strijd om de derde plaats als vierde.

Engeland bereidt zich momenteel voor op het WK in Qatar, dat over een jaar gespeeld wordt. De ploeg heeft zich direct geplaatst voor het mondiale eindtoernooi. In 2024 staat het EK in Duitsland op het programma.