FC Barcelona-speler Pedri heeft maandag de Golden Boy Award-verkiezing van de Italiaanse sportkrant Tuttosport gewonnen. De prijs voor beste speelster ging naar Lieke Martens.



De achttienjarige Pedri beleefde afgelopen seizoen onder trainer Ronald Koeman zijn doorbraak bij FC Barcelona. Afgelopen zomer was hij namens Spanje actief op het EK én de Olympische Spelen. De middenvelder werd met een historisch groot verschil verkozen het grootste talent onder 21 jaar.

Pedri volgt Erling Haaland op, die vorig jaar werd verkozen tot grootste talent. De Spanjaard hield bij de verkiezing onder anderen Dortmund-talent Jude Bellingham achter zich. De middenvelder kreeg 318 punten van de veertig journalisten, 199 meer dan nummer twee Bellingham. Dat is het grootste verschil ooit bij de Golden Boy Award, die sinds 2003 wordt uigereikt.

Ajax-spelers Ryan Gravenberch en Jurriën Timber behoorden tot de laatste twintig kanshebbers. Het is niet duidelijk op welke plekken zij zijn geëindigd. Tuttosport heeft tot dusver alleen de winnaar en de nummer twee bekendgemaakt.

De Golden Boy Award werd twee keer gewonnen door een Nederlander. Rafael van der Vaart won de eerste editie van de verkiezing voor talenten en in 2018 ging de eer naar Matthijs de Ligt.

Alle winnaars Golden Boy Award 2003 - Rafael van der Vaart (Ajax)

2004 - Wayne Rooney (Everton/Manchester United)

2005 - Lionel Messi (FC Barcelona)

2006 - Cesc Fàbregas (Arsenal)

2007 - Sergio Agüero (Atlético Madrid)

2008 - Anderson (Manchester United)

2009 - Alexandre Pato (AC Milan)

2010 - Mario Balotelli (Internazionale/Manchester City)

2011 - Mario Götze (Borussia Dortmund)

2012 - Isco (Málaga)

2013 - Paul Pogba (Juventus)

2014 - Raheem Sterling (Liverpool)

2015 - Anthony Martial (AS Monaco/Manchester United)

2016 - Renato Sanches (Benfica/Bayern München)

2017 - Kylian Mbappé (AS Monaco/Paris Saint-Germain)

2018 - Matthijs de Ligt (Ajax)

2019 - João Félix (Atlético Madrid)

2020 - Erling Haaland (Borussia Dortmund)

2021 - Pedri (FC Barcelona)

Martens gekozen als beste speelster

Tuttosport wijst jaarlijks ook een beste speelster en speler aan, al zijn die prijzen veel minder bekend dan de Golden Boy Award. Bij de vrouwen ging de prijs naar Lieke Martens. Ze ontvangt op 13 december in Turijn de Golden Woman Award.

De 28-jarige Limburgse veroverde afgelopen seizoen met Barcelona alle prijzen: de 'dubbel' in Spanje en de eindzege in de Champions League. In de verkiezing kreeg Martens van de juryleden meer stemmen dan haar Spaanse teamgenote Jennifer Hermoso. De Deense Pernille Harder (Chelsea) eindigde als derde.

Martens werd in 2017 na haar glansrol op het door Nederland gewonnen EK in eigen land door zowel de Europese bond UEFA als de mondiale federatie FIFA uitgeroepen tot voetbalster van het jaar. De linksbuiten maakt dit jaar ook nog kans op de Gouden Bal. Martens behoort net als Vivianne Miedema (Arsenal) tot de twintig genomineerde voetbalsters voor de prijs van het magazine France Football.

De Poolse topschutter Robert Lewandowski van Bayern München kreeg de Golden Men Award. Karl-Heinz Rummenigge, tot voor kort bestuursvoorzitter van Bayern, werd geëerd met een oeuvreprijs.