FC Barcelona-speler Pedri heeft maandag de Golden Boy Award-verkiezing van de Italiaanse sportkrant Tuttosport gewonnen. De middenvelder werd met een historisch groot verschil verkozen het grootste talent onder de 21 jaar.



De achttienjarige Pedri beleefde afgelopen seizoen onder trainer Ronald Koeman zijn doorbraak bij FC Barcelona. De aanvallende middenvelder, die in 2019 werd overgenomen van Las Palmas, debuteerde op 27 september in de competitiewedstrijd tegen Villarreal en was sindsdien niet meer weg te denken uit de opstelling van de 26-voudig landskampioen.

Zijn sterke optredens bij FC Barcelona leverde Pedri in maart dit jaar zijn debuut voor Spanje op. Hij werd daarna ook opgenomen in de EK-selectie van bondscoach Luis Enrique en speelde alle wedstrijden op het eindtoernooi. Spanje werd in de halve finale uitgeschakeld na strafschoppen. Daarna speelde de Spanjaard ook nog op de Olympische Spelen. Momenteel is hij geblesseerd.

Pedri volgt Erling Haaland op, die vorig jaar verkozen werd tot grootste talent. Hij hield dit jaar in de race om de prijs onder anderen Dortmund-talent Jude Bellingham achter zich. De middenvelder kreeg 318 punten van de veertig journalisten, 199 meer dan nummer twee Bellingham. Dat is het grootste verschil ooit bij de Golden Boy Award, die sinds 2003 bestaat.

Ajax-spelers Ryan Gravenberch en Jurriën Timber behoorden tot de laatste twintig kanshebbers van de Golden Boy Award. Het is niet duidelijk op welke plekken zij zijn geëindigd. Tuttosport heeft tot dusver alleen de winnaar en de nummer twee bekendgemaakt.

De Golden Boy Award werd twee keer gewonnen door een Nederlander. Rafael van der Vaart won de eerste editie van de verkiezing voor talenten en in 2018 ging de eer naar Matthijs de Ligt.