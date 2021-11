De toekomst van het Franse voetbal komt in gevaar door supportersgeweld. Die stevige uitspraak deed minister van Sport Roxana Maracineanu een dag nadat de wedstrijd tussen Olympique Lyon en Olympique Marseille gestaakt werd.

Iemand in het publiek gooide zondag een fles tegen het hoofd van Marseille-speler Dimitri Payet. De ploeg weigerde daarop de wedstrijd uit te spelen.

De Franse competitie (LFP) komt maandag in spoedzitting bijeen om het incident te bespreken. De verwachting is dat er voorlopige straffen worden uitgedeeld in afwachting van een onderzoek dat zo'n twee weken in beslag kan nemen.

Sinds de supporters in Frankrijk na de eerste coronagolven weer welkom zijn in de stadions, zijn al diverse duels ontsierd door supportersgeweld. Onder meer in Nice, Lens, Montpellier, Angers, Marseille en Saint-Étienne ging het mis.

"Er dient een oplossing vanuit de LFP voor deze problemen te komen", zei Maracineanu tegen France Info Radio. "Iedereen moet begrijpen dat de toekomst van het Franse voetbal op het spel staat."

"Tijdens de coronacrisis hebben we de voetballerij geholpen en al snel weer fans in de stadions toegestaan. We kunnen niet toestaan dat het zo misgaat", aldus de minister.

22 Toeschouwer filmt dat Payet met een flesje wordt bekogeld

Nice moet punt inleveren na eerder incident met Payet

Payet was bij de derby tussen OGC Nice en Marseille ook al het mikpunt van raddraaiers. Nice moest daarop een punt inleveren.

Dinsdag heeft Maracineanu ook een bijeenkomst met de minister van Binnenlandse Zaken om het onderwerp te bespreken.

Volgens de sportminister zijn ook uitzendgerechtigden niet blij met de situatie. "Het is een wereld waarin miljoenen euro's worden betaald voor tv-rechten. Dan kan het niet zo zijn dat ze urenlang moeten praten in de studio, omdat er weer een wedstrijd stilligt."