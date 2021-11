AS Roma-speler Felix Afena-Gyan krijgt maandag een nieuw paar schoenen van 800 euro cadeau van trainer José Mourinho. De achttienjarige aanvaller loodste de club uit Rome zondag met twee doelpunten naar een 0-2-zege op Genoa.

"Ik had Felix beloofd dat hij de schoenen zou krijgen als hij zou scoren", zei Mourinho na afloop van het duel in Genua tegen DAZN. "Ze zijn erg duur, ze kosten 800 euro."

Afena-Gyan kwam in de 74e minuut binnen de lijnen en maakte direct het verschil voor de ploeg van Mourinho. Acht minuten na zijn invalbeurt maakt hij de bevrijdende 0-1, wat zijn eerste doelpunt in de Serie A was. In de extra tijd bepaalde hij de eindstand op 0-2.

"Hij rende na zijn eerste doelpunt naar me toe en zei dat ik het niet moest vergeten", aldus Mourinho, die vanwege een hele rits afwezigen een beroep moest doen op jeugdspeler Afena-Gyan. "Het eerste wat ik maandagochtend zal doen, is de schoenen voor hem kopen."

Afena-Gyan speelt normaal gesproken zijn wedstrijden in het beloftenteam van AS Roma, dat onder leiding staat van icoon Alberto De Rossi. "Het spijt me voor meneer De Rossi en het beloftenteam, maar Felix blijft bij ons. Hij blijft heel koel voor het doel en heeft een uitstekende mentaliteit."

Door de zwaarbevochten overwinning op Genoa is AS Roma naar de vijfde plaats op de ranglijst geklommen. De drievoudig landskampioen heeft tien punten minder dan koploper Napoli, die zondag de topper verloor van Internazionale.

