SC Cambuur-trainer Henk de Jong spreekt schande van het gedrag van de fans van de club uit Leeuwarden, die zondagavond tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht (2-1) de confrontatie met de politie zochten en het stadion binnendrongen. Eerder in het weekend gebeurde dat ook bij andere Eredivisie-wedstrijden.

"Dit is wat er tegenwoordig in Nederland gebeurt en dat is niet goed te praten", zei De Jong na de overwinning op FC Utrecht tegen de NOS. "En dan schoppen ze ook nog een politievrouw. Dat vind ik helemaal niks. Kom op zeg, doe even normaal. Dat doe je een vrouw toch niet aan?"

Volgens de politie waren zo'n driehonderd relschoppers actief rondom het stadion van Cambuur. Er werden drie aanhoudingen verricht.

Een agent trok zelfs zijn dienstwapen, maar schoot daar niet mee. De relschoppers gooiden onder meer met stenen naar de politie, stichtten brandjes en richtten vernielingen aan.

Cambuur-trainer Henk de Jong (links) probeert de relschoppers tot kalmte te manen. Cambuur-trainer Henk de Jong (links) probeert de relschoppers tot kalmte te manen. Foto: Pro Shots

De Jong herkende relschoppers niet

De 57-jarige De Jong rende naar de hoek van het veld waar de supporters - die wegens de coronamaatregelen niet welkom waren - het stadion waren binnengedrongen en vuurwerk afstaken. Vanwege de onrust werd de wedstrijd stilgelegd.

"Ik ging er direct heen. Wat zullen we nu beleven hier zeg, wegwezen!", zei De Jong. De trainer, die al sinds 2010 met een onderbreking van drie jaar bij de club in Leeuwarden werkt, betwijfelt of de raddraaiers supporters van de club zijn.

"Ik herkende helemaal niemand. Dit is niet wat ik gewend ben hier. Ik baal er echt van, we zijn een fantastische 'twaalfdemanclub'. Dit is een modeverschijnsel van de laatste weken en dat moet heel snel stoppen."