Franca Overtoom heeft zondag volop genoten als eerste vrouwelijke arbiter in de Eredivisie. De assistent-scheidsrechter hoopt dat ze andere vrouwen inspireert met haar optreden.

Overtoom assisteerde scheidsrechter Sander van der Eijk bij Go Ahead Eagles-FC Groningen (0-1). De 29-jarige zus van voormalig Heracles Almelo- en AZ-middenvelder Willie Overtoom staat sinds 2018 al langs de lijn in de Keuken Kampioen Divisie.

"Het zou mooi zijn als meiden op basis hiervan zien dat het kan en dat er in de toekomst misschien meer vrouwelijke arbiters zullen zijn. Voor mezelf hoop ik op meer wedstrijden in de Eredivisie", zei ze na haar debuut tegen de NOS.

Overtoom staat sinds 2017 ook op de internationale lijst bij het vrouwenvoetbal en vlagt regelmatig in de Champions League of bij interlands voor vrouwen.

Franca Overtoom assisteerde scheidsrechter Sander van der Eijk in Deventer. Franca Overtoom assisteerde scheidsrechter Sander van der Eijk in Deventer. Foto: Getty Images

'Ik was heel blij dat de VAR me gelijk gaf'

De assistent-scheidsrechter beleefde een vlekkeloos eerste optreden in de Eredivisie. Bij het winnende doelpunt van Jørgen Strand Larsen besloot ze niet te vlaggen voor buitenspel en de VAR gaf haar na lang beraad gelijk.

"Er waren eigenlijk heel weinig gekke momenten, behalve bij het doelpunt. Het was even afwachten of het buitenspel was of niet. Ik dacht zelf van niet en ik was heel blij dat het door de VAR bevestigd werd", aldus Overtoom, die een bijzondere voorbereiding beleefde.

"Het ging goed, ik kijk tevreden terug. In de aanloop naar de wedstrijd kreeg ik heel veel aandacht en dat is heel leuk, maar je wil natuurlijk de focus op de wedstrijd houden."

Overtoom is niet de enige zus van Willie Overtoom die actief is als scheidsrechter. De jongere Marisca Overtoom mag sinds vorig jaar internationale wedstrijden fluiten in het vrouwenvoetbal.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie