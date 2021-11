SC Cambuur heeft zondag de derde zege op rij geboekt in de Eredivisie. De Friezen waren met 2-1 te sterk voor FC Utrecht, in een duel dat in de openingsfase twee keer kort werd stilgelegd vanwege wangedrag van fans.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij nieuws over supportersgeweld in het voetbal

Na twintig seconden gooiden supporters vuurwerk richting het veld. Zeven minuten later kwamen er ook mensen het Cambuur Stadion in met vuurwerk.

Mede door ingrijpen van stewards verlieten de indringers snel weer het complex. Ook Cambuur-trainer Henk de Jong trad op tegen het groepje fans. Scheidsrechter Dennis Higler kon het duel na een kort oponthoud voor de tweede keer hervatten.

Cambuur kwam halverwege de eerste helft op voorsprong via een treffer van de lange spits Roberts Uldrikis, die makkelijk kon binnenschuiven na goed voorbereidend werk van Jamie Jacobs.

FC Utrecht kwam tien minuten later op 1-1. Cambuur-doelman Sonny Stevens werd verrast door een van richting veranderd schot van Moussa Sylla. Door een goal van Jacobs vlak na rust pakte Cambuur voor de zevende keer in dertien competitiewedstrijden de drie punten.

De gepromoveerde club staat daardoor op een knappe zevende plek, met slechts twee punten minder dan nummer vier FC Utrecht. Cambuur heeft nu al meer punten (21) dan in hun volledige laatste Eredivisie-seizoen: 18 in 2015/2016.

Het vuurwerk in Leeuwarden werd ook van binnen het stadion afgestoken. Het vuurwerk in Leeuwarden werd ook van binnen het stadion afgestoken. Foto: Pro Shots

Ook onrust bij andere Eredivisie-duels

Cambuur-FC Utrecht was niet het enige Eredivisie-duel dit weekend waar fans voor onrust zorgen. Bij AZ-NEC (1-1) en Heracles Almelo-Fortuna Sittard (3-1) werd zaterdag eveneens met vuurwerk naar het veld gegooid en wisten verscheidene aanhangers het stadion binnen te dringen. Die twee wedstrijden konden eveneens na een pauze worden hervat en uitgespeeld.

Tijdens de rust van de wedstrijd Feyenoord-PEC Zwolle (4-0) werden zondag zeventien supporters bij De Kuip aangehouden. De aanhoudingen volgden nadat een groep van zo'n zestig tot zeventig fans zich buiten het stadion tegen de Mobiele Eenheid (ME) van de politie had gekeerd en agenten bekogelde met vuurwerk, blikjes en een dranghek.

De onrust duurde enkele minuten. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De tweede helft van de het duel in Rotterdam kon zonder problemen of vertraging worden afgewerkt.

Vanwege de laatste coronamaatregelen zijn fans voorlopig niet welkom bij wedstrijden. Met vuurwerk buiten de stadions wilde de aanhang van meerdere Eredivisie-clubs zich dit weekeinde toch laten zien en horen.