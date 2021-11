Erik ten Hag vindt dat Ajax zondag met de 0-5-zege op RKC Waalwijk heeft bewezen dat er lering is getrokken uit recente misstappen in de Eredivisie. De Amsterdammers kwamen op bezoek in Waalwijk amper in de problemen.

Ajax stelde onlangs teleur door met 0-0 gelijk te spelen tegen zowel Heracles Almelo als Go Ahead Eagles. Begin vorige maand ging het ook mis tegen FC Utrecht, dat met 0-1 won in de Johan Cruijff ArenA.

"We hebben geleerd van onze vorige wedstrijden. We hebben daarover gesproken. We moeten versnellen in de aanval en dat hebben we vandaag wél gedaan. Je moet de man aan de bal keuzes geven met loopacties en diepte in het spel", zei Ten Hag tegen ESPN.

"Voor Sébastien Haller is het tegen zulke tegenstanders vaak ondankbaar werken. Hij moet ruimte maken voor ploeggenoten. Antony? Die was weer aardig op dreef, ja. Zo moet het ook zijn. Hij was onnavolgbaar."

Toch bleef Ten Hag ook kritisch op zijn ploeg. "Die kans van Michiel Kramer, dat mag ons niet gebeuren. Maar als het hier 1-8 was geworden, was het ook normaal geweest."

Het was vijf keer raak voor Ajax in Waalwijk. Het was vijf keer raak voor Ajax in Waalwijk. Foto: Pro Shots

'Ik kan niks met verhalen over United'

Ten Hag werd in het interview ook gevraagd naar mogelijke interesse van Manchester United, dat de Ajax-trainer op het lijstje zou hebben nu Ole Gunnar Solskjaer ontslagen is.

"Ik kan daar niks mee", was hij resoluut. "Ik richt me op deze ploeg. We hebben een geweldige ploeg en willen mooie dingen laten zien. De rest leidt alleen maar af. Ik weet niks, ik heb niks gehoord en ik hoef me daar dus ook niet mee bezig te houden."

Ajax handhaaft zich dankzij de overwinning op RKC aan kop in de Eredivisie. De Amsterdammers hebben net zoveel punten als PSV, maar blijven de concurrent uit Eindhoven op doelsaldo voor.

Woensdag speelt Ajax om 18.45 uur uit tegen Besiktas in de Champions League. Vier dagen laten gaat de regerend landskampioen op bezoek bij Sparta Rotterdam.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie