Ajax heeft zondag voor het eerst sinds 24 oktober weer gewonnen in de Eredivisie. De Amsterdammers waren veel te sterk voor RKC Waalwijk (0-5) en namen de koppositie weer over PSV.

Ajax slaagde er in de laatste twee competitiewedstrijden (tegen Heracles Almelo en Go Ahead Eagles) niet in om te scoren, maar dat overkwam de regerend landskampioen niet nog een keer. Sébastien Haller en Steven Berghuis (allebei twee keer) en Jurriën Timber maakten de doelpunten tegen RKC.

De ploeg van trainer Erik ten Hag nam de koppositie weer over van PSV, dat zaterdag Vitesse versloeg. Beide clubs hebben dertig punten na dertien wedstrijden, maar Ajax heeft een veel beter doelsaldo (+40 om +13). Feyenoord staat derde op twee punten van Ajax en PSV, maar heeft wel een wedstrijd minder gespeeld.

Ajax speelt woensdag in de Champions League uit tegen Besiktas (aftrap 18.45 uur). De Amsterdammers zijn al door naar de achtste finales. In de Eredivisie is Sparta Rotterdam volgende week zondag de volgende tegenstander (aftrap 12.15 uur). RKC speelt zaterdag in Zwolle tegen PEC.

Daley Blind legt de bal breed voor de 0-2 van Steven Berghuis. Daley Blind legt de bal breed voor de 0-2 van Steven Berghuis. Foto: Pro Shots

Berghuis bij terugkeer direct belangrijk voor Ajax

Ten Hag kon in Waalwijk weer beschikken over Berghuis, die was hersteld van een blessure. Davy Klaassen begon daarom op de bank. Ajax kon zich na de missers van de afgelopen twee speelrondes geen nieuw averij permitteren.

Nadat Haller en Tadic in de openingsfase al kansen op de eerste treffer hadden gemist, tekende de Ivoriaanse spits in de zeventiende minuut voor de 0-1 door de bal binnen te koppen uit een voorzet van Tadic. Dat was voor Haller zijn achtste competitietreffer van het seizoen.

Michiel Kramer kon een paar minuten later met een kopbal voor de gelijkmaker zorgen, maar Ajax-doelman Remko Pasveer voorkwam dat met een fraaie redding. Berghuis zorgde vlak voor rust voor 0-2: de linkspoot tikte de bal simpel binnen na een goede combinatie tussen Daley Blind en Tadic.

Ajax kwam tegen RKC voor het eerst sinds 24 oktober weer tot scoren in de Eredivisie. Ajax kwam tegen RKC voor het eerst sinds 24 oktober weer tot scoren in de Eredivisie. Foto: Pro Shots

Ajax loopt na rust eenvoudig verder uit

In de tweede helft ging RKC wat aanvallender spelen en daardoor kwam er wat meer ruimte voor Ajax. De thuisploeg was vaker op de helft van de bezoekers te vinden, maar Ajax sloeg via Berghuis voor de derde keer toe in Waalwijk.

Nadat een treffer van Antony nog werd afgekeurd vanwege buitenspel, tekende Berghuis voor zijn tweede van de wedstrijd. De Oranje-international schoot de rebound binnen toen RKC-doelman Etienne Vaessen een inzet van Haller wist te keren.

Daarmee was de wedstrijd wel gespeeld en koos Ten Hag ervoor enkele spelers te sparen. Timber voerde de score een kwartier voor tijd nog verder op. De verdediger vond de korte hoek op aangeven van invaller Mohamed Daramy. Haller bepaalde de eindstand met zijn negende seizoenstreffer op 0-5 door hard raak te schieten.

