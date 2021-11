Arne Slot is overwegend blij met wat Feyenoord zondag tegen PEC Zwolle liet zien. De coach zag zijn ploeg in een sterke eerste helft uitlopen naar 4-0, al had hij graag gezien dat in de tweede helft meer doelpunten waren gevallen.

"Het ging in de eerste helft makkelijker dan ik van tevoren verwacht had. We maakten vier heel mooie goals, waren dominant en stonden de hele tijd op de helft van PEC", zei Slot in De Kuip tegen ESPN.

"In de tweede helft was het bijna wachten tot de scheidsrechter affloot. Het was niet zo heel inspirerend meer. Maar uiteindelijk hebben we amper een schot op goal weggegeven, laat staan een kans. Het was een goede overwinning voor ons."

Na ruim een half uur was het 4-0 dankzij twee doelpunten van Bryan Linssen en één van Luis Sinisterra en Guus Til. In de tweede helft beperkte PEC, dat voor het eerst onder leiding van trainer Dick Schreuder stond, zich tot verdedigen.

"Dat snap ik volledig", aldus Slot. "Ik hoopte dat we tot meer kansen zouden komen, maar dat is maar heel mondjesmaat gelukt. Ik genoot niet, maar het was wel goed om te zien dat we helemaal niks weggaven en wel de concentratie hielden."

Feyenoord boekte tegen PEC de vierde Eredivisie-zege op rij en volgt Ajax en PSV als nummer drie op de voet. De vijftienvoudig landskampioen speelt donderdag in de Conference League uit tegen Slavia Praag en gaat drie dagen later op bezoek bij FC Twente.

Arne Slot zag Feyenoord één helft goed spelen tegen PEC Zwolle. Foto: Pro Shots

